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Българин изравни 43-годишен рекорд и остана на косъм от Топ 3 в Европа

18 юли 2026, 20:48 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация по лека атлетика
Българин изравни 43-годишен рекорд и остана на косъм от Топ 3 в Европа

Младият български талант в скока на дължина Стилиян Орлинов се представи отлично на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. 16-годишният атлет от Сливен се класира на престижната седма позиция. Той направи това с резултат от 7.55 метра. С този скок възпитаникът на Атанас Иванов изравни рекорда за тази възраст, който е на името на Тодор Ангелов от 1983 година.

Силно представяне за Стилиян Орлинов в Риети

Българинът започна силно с опит на 7.10 метра. Във втория си скок той регистрира фаул, след което се приземи на 7.33 метра, за да се нареди в челната осмица и да си гарантира още три опита. След това Орлинов избухна с новия изравнен национален рекорд, който го изстреля на четвъртата позиция, само на 2 сантиметра от бронза. След това Тимур Ер го измести с едно място надолу, записвайки 7.56 м. Последваха силни опити от 7.44 и 7.30 метра за сливналията. В шестия скок германецът Фил Яниц се нареди четвърти, а унгарецът Ботонд Хорвач след него. По този начин Орлинов остана на седмата позиция.

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Стилиян Орлинов

Със златото в сектора се окичи финландецът Пири Хайсканен, който изригна с нов национален рекорд и най-добър резултат за сезона в Европа в последния си опит - 7.79 метра. По този начин той измести големия фаворит - Майдис Горило от Франция, който имаше 7.71 м. Трети е Отакар Вих от Чехия със 7.64 метра.

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Другият ни представител в дисциплината Илиян Марков не успя да разгърне потенциала си, като записа 7.04 метра в най-добрия си трети опит, което го остави на 11-о място. Малко след това Васил Антонов, който бе сред основните претенденти за медалите във финала на 400 метра, получи контузия около 200-ия метър и не успя да завърши дистанцията от една обиколка. Младият видинчанин, който е национален рекордьор за тази възраст, влезе в челната осмица с четвърти по сила резултат.

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Лека атлетика Европейско първенство по лека атлетика скок на дължина
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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