Готови на всичко: Руски депутат се призна за невменяем, за да избегне наказателна отговорност (ВИДЕО)

Руски депутат бе обявен за психически болен, за да избегне наказателна отговорност. Интересното е, че в продължение на години това не е било забелязано от неговите колеги и дори е бил избран за член на комисията по данъчна политика. Оказва се, че невменяем човек е определял тарифната политика в цял район. Поради здравословното му състояние неговото име не се споменава.

Депутат

Знае се, че през 2020 г., като член на партия Рост е избран за депутат със 73% от гласовете. Имал е приемна за граждани в сградата на детската градина в Некруда. Освен това е основател и генерален директор на компанията Energy, създал ферма за копаене на криптовалута, която незаконно се включила към електрическата мрежа и изразходила електричество за 30 млн. рубли.

😀 Clinical case: mentally ill deputy illegally mined nearly $400,000



In Russia’s Novosibirsk region, a former deputy who served on the tariffs and taxes commission illegally connected to the power grid and mined cryptocurrency.



According to local media, he tried to cover up… pic.twitter.com/Zj13X4rAja — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2026

Разкриване на престъплението

През 2024 г. полицията разкрила схемата и е образувано наказателно дело. Невменяемият политик се опитал да се измъкне с помощта на своите влиятелни приятели и дори по време на делото продължавал да е депутат и дори е бил допуснат до изборите през 2025 г., на които се проваля. Делото срещу него е закрито и затова името му не е обявено. На заседанието се явява само неговият адвокат.

