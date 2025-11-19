Готови за саботаж: Полша предприема мерки за защита на критична инфраструктура в страната

Властите в Полша предприемат нови мерки, свързани със защитата критична инфраструктура. Страната ще разположи 10 000 военнослужещи по важните обекти, вкл. и железопътните линии. Това съобщи днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Reuters. Тази мярка ще бъде взета след саботажните действия по железопътни линии през уикенда. Варшава обвини Москва за тях, като каза, че пряко отговорните са двама украинци, които са работили от дълго време за Русия и които са напуснали вече Полша.

Началникът на полския генщаб: Русия действа на наша територия, за да подготви война

Експлозията

Припомняме, че на 17 ноември 2025 г. експлозия разруши железопътна линия по маршрута между Варшава и Люблин, близо до жп гара Мика, окръг Гарволин. По-късно, близо до град Голомб, окръг Пулави, повредена линия доведе до внезапно спиране на влак с 475 пътници, припомня полската агенция ПАП.

Още: Полша заподозря още 4-ма украинци за жп саботажа, Киев и Варшава с общи мерки

Туск: Полската жп линия е взривена от украинци

На 18 ноември 2025 г. полският премиер Доналд Туск информира Сейма (долната камара на полския парламент) кои са извършителите на саботажните действия и каза, че те са напуснали Полша през граничния пункт Тереспол. Единият от заподозрените е бил осъден в град Лвов за актове на саботаж през май, докато вторият е жител на Донбас. Мъжете са преминали от Беларус в Полша през есента на тази година. Туск допълни, че двата акта на саботаж са извършени на етапи.

Арести

По-рано днес пък беше съобщено, че полските власти са извършили арести във връзка със саботажите. Местни медии не съобщиха нито колко души са задържани, нито къде. Те поясниха само, че задържаните са разпитвани в момента, припомня Асошиейтед прес.

Още: Полша затваря последното руско консулство, Кремъл със светкавична реакция

Същевременно днес началникът на отбраната на Полша Веслав Кукула предупреди, че предстоящият период на празници по Коледа и Нова година може да бъде сметнат от полските врагове за подходящо време за саботаж, предаде Ройтерс.

Опасност: Полша вдигна авиацията си