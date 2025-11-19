Руски шпионски кораб рискува Великобритания да го обстреля: Предупреждение от Лондон (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Великобритания сериозно обмисля "военни варианти" като отговор, след като екипажът на руския разузнавателен кораб "Янтар" насочи лазери към пилоти на Кралските военновъздушни сили. Британският министър на отбраната Джон Хили нарече инцидента "изключително опасен" и не изключи силен военен отговор, ако корабът продължи провокациите си.

Хили подчерта, че това е първият известен случай, в който лазери са насочени към британски пилоти. Това е станало, докато самолети на Кралските военновъздушни сили са наблюдавали какво прави "Янтар". Корабът в момента е позициониран близо до границата на британските води северно от Шотландия, а Лондон разглежда присъствието му като пряка заплаха.

Джон Хийли обясни - това е кораб, който картографира подводните кабели, важни за Великобритания, затова е поставен под наблюдение. И уточни - за втори път тази година "Янтар" идва към британски води. "Ако "Янтар" тръгне на курс на юг сме готови":

❕ The United Kingdom may strike a Russian vessel that targeted British pilots with lasers



The UK Ministry of Defence is seriously considering “military options” after the crew of the Russian intelligence ship Yantar directed lasers at Royal Air Force pilots.



"Янтар" отдавна се смята за част от тайна програма ГУГИ - подразделение на руското Министерство на отбраната, което според разузнавателните служби подготвя сценарии за саботаж срещу подводната инфраструктура на Европа. Корабът вече е забелязан близо до комуникационни кабели, а по време на предишното му посещение дори британска ядрена подводница се е приближила до него.