19 ноември 2025, 17:19 часа 330 прочитания 0 коментара
Русия лъже за ATACMS във Воронеж: Обвинение не от кого да е, а от много краен Z-блогър (ВИДЕО)

"Можеш да грешиш, но е нужно да лъжеш! Видеото за унищожаването на ракетни установки (за заплов огън), (заредени с) ATACMS и изстреляни по Воронеж и публикувано от руското министерство на отбраната тази сутрин, е идентично с кадри от удар с ракетна система "Искандер-М" по РСЗО M270 (ракетна система залпов огън) в село Рудневка, Сумска област, които Министерството на отбраната публикува на 5 септември 2024 г. Старите кадри са леко увеличени и изрязани, за да изглежда сякаш кадри от удар в Сумска област, на повече от година, са нови. Това е позорно". Изявлението е на кого да е, а на един от най-крайните националистически руски канали в Телеграм Alex Parker Returns.

Вчера, 18 ноември, в по-късния следобед във Воронежка област беше извършена ракетна атака от украинска страна. Украинският генщаб съобщи за използвани американски ракети ATACMS, без да уточнява по каква цел е стреляно и къде. Има неофициални твърдения за военен полигон и руска ВВС база и летище. Руското военно министерство обаче обяви, че били свалени всички ATACMS и след това две ракетни системи за залпов огън, които ги изстреляли, били поразени с "Искандер-М". Повече детайли за тези твърдения, кое мирише на лъжа и кое - не, научете: ATACMS пак уцелиха: Косвени данни за удар по руска военна база (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
