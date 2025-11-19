"Молдова действа, България получи дерогация": В Румъния се питат какво ще правят с "Лукойл"

Ситуацията с Лукойл става все по-сложна: Молдова предприе действия, България получи дерогация. Какво прави Румъния? Този въпрос задава румънското издание Digi24.

Румъния се бори с времето, преди санкциите, наложени от САЩ на петролния гигант Лукойл, да влязат в сила на 13 декември, след което всяка сделка с руската компания ще подлежи на санкции. За разлика от други страни в региона, Румъния все още не е получила никакви дерогации, нито е финализирала законодателна рамка, която да позволява управлението на активите на Лукойл на нейна територия.

В Румъния Лукойл е собственик на рафинерията „Петротел“ и има бизнес за дистрибуция на горива с 320 бензиностанции. В понеделник, 17 ноември 2025 г., министърът на енергетиката Богдан Иван заяви, че законодателството относно активите на Лукойл в Румъния ще бъде подготвено тази седмица, като отбеляза, че няма причина цените на горивата на бензиностанциите да се повишат. Той поиска от Съвета за защита на конкуренцията и потребителите да разследва случаи на спекула.

Преди почти седмица министър Иван обяви, че Румъния ще приложи строго международните санкции срещу Лукойл и няма да поиска дерогация от САЩ. „Румъния трябва да поеме контрола над компанията, за да гарантира пълното прилагане на международните санкции, да защити работните места на 5000-те си служители и да осигури стабилността и сигурността на националната енергийна система“, добави той.