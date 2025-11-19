Не допуснаха Русия до изборите в Европейската гимнастика

Русия не беше допусната да участва в изборите за технически комисии на Европейската гимнастика. Руската страна имаше трима номинирани представители, но те няма да могат да се включат в изборите на 28 и 29 ноември в Прага, Чехия. Основната причина е, че и трите номинирани руски представителки имат несъответствия с категориите им на съдии заради това, че нямаха право да съдийстват на международни състезания в последните 3 години след наложените санкции срещу Русия.

Отрязаха Виктория Аникина, Реваз Гургенидзе и Светлана Лукина за Европейската гимнастика

Виктория Аникина беше номинирана през юни за техническия комитет по художествена гимнастика, Реваз Гургенидзе се очакваше да се състезава за място в техническия комитет по акробатична гимнастика, а Светлана Лукина – в техническия комитет по аеробна гимнастика. Въпреки това, участието им в изборите беше под сериозно съмнение от самото начало поради несъответствие в категориите им на съдии.

Поради санкциите, наложени от Международната федерация по гимнастика (FIG), Аникина, Гургенидзе и Лукина не са могли да съдийстват на международни състезания през последните три години, което значително е намалило категорията им на съдии. Те не са могли да повишат категорията си на съдии до изискваните европейски стандарти за гимнастика поради изкуствени бариери, наложени от управляващите органи на Световната и Европейската федерация по гимнастика, пише ТАСС.

От 1 януари 2024 г. FIG позволява на руските спортисти да участват в състезанията си като неутрални. През 2025 г. руският отбор по художествена гимнастика с намалена сила участва в Световното първенство в Джакарта, Индонезия, допълва руската информационна агенция.

