Новият план за мир на САЩ в Украйна: Подробностите изплуват, руснаците пак използваха Уиткоф

САЩ са поискали от украинския президент Володимир Зеленски да приеме изготвена от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия. Агенция Ройтерс се позовава на двама души, запознати с въпроса, като твърди, че Вашингтон настоява Киев да се откаже от територии и част от оръжията, както и да съкрати армията си наполовина. Според други източници, планът дори изисква руският да бъде признат за официален държавен език в Украйна и местната филиал на Руската православна църква да получи официален статут. Така планът на практика се покрива почти изцяло с руските максималистични искания – заграбване на Донецк и Луганск, обезкръвяване на украинската армия и признаване на руския език и влиянието на Московкката патриаршия - Още: САЩ водят тайни мирни преговори с Русия за край на войната в Украйна?

Информацията беше потвърдена от кореспондента на Financial Times Кристофър Милър. В профила си в Х той обяви, че Вашингтон се опитва да наложи набързо изготвената американско-руска инициатива, договорена между пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и преговарящият от страната на Путин Кирил Димитриев.

New: I can confirm a hasty US-Russia proposal being pushed to Ukrainians via Dmitriev-Witkoff to Umerov. It would amount to Ukraine’s capitulation, with people familiar telling me it’s merely the Kremlin’s maximalist demands.

Includes:

-Ukraine army cut in half

-Give up certain… — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 19, 2025

"Това би се оказало капитулация на Украйна, като хора, запознати с въпроса, ми казват, че това са просто максималистичните искания на Кремъл. Предложението включва армията на Украйна да бъде намалена наполовина, да се откажат от определени оръжия и да се отстъпи Донбас. Зеленски е недоволен", категоричен е Милър.

Зеленски: Искаме справедлив мир

Самият Володимир Зеленски беше днес в Истанбул, където се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Според различни източници, украинският президент е бил запознат с новия план, при това от Уиткоф. Самият Зеленски обаче, се въздържа от коментар в детайли, като само обяви, че остава фокусиран върху военните усилия и се готви да "съживи преговорите" и да обсъди с Ердоган как да донесе "справедлив мир" в Украйна. "Трябва да направим всичко възможно, за да доближим края на войната, е основен приоритет на Украйна", каза той.

Знакови думи обаче на украинския президент, които са ясен сигнал, че Киев няма да приеме това, за което пишат Reuters и FT. Зеленски заяви, че Украйна иска справедлив мир и няма да прави подаръци на Путинова Русия.

Един от информационните флагмани в Украйна - "РБК Украйна", вече публикува материал, според който САЩ упражняват натиск върху Зеленски да приеме плана. Според версията на РБК, Украйна трябва да признае всички окупирани от руснаците украински територии, включително Крим, както и да спре да нанася далекобойни удари в Русия. Това най-вероятно е план, начертан от Кирил Дмитриев, директора на Руския фонд за благосъстояние, който е използван от руския диктатор Владимир Путин като дипломатическо оръжие. Дмитриев се явява човекът, подхвърлящ икономически "сладкиши" на Тръмп за сериозни бизнес начинания между Русия и САЩ, като посредникът е Стив Уиткоф - Още: Какофонията на Тръмп и Уиткоф: Реалната военна сила на Русия и силата на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Стив Уиткоф е под влиянието на Москва и не разбира материята на политическите преговори, подчерта анализаторът Майкъл Кларк пред Sky News. Кларк е категоричен - Кирил Дмитриев е "обработвал" Уиткоф веднага след като Тръмп наложи санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт", тласкайки пратеника на американския президент за Близкия изток (дори не за Украйна) в желаната от Путин посока - Русия искала само Донбас и гаранции за своята сигурност и споразумение за това е неизбежно, защото руската армия печели на фронта. Кларк отбелязва, че Уиткоф, идващ от сферата на недвижимите имоти, приема, че всички на масата искат сделка, но в политиката много играчи сядат без намерение да се съгласяват с каквото и да било. Той все още не разбира разликата между икономическа и политическа сделка, поради което руснаците го намират за полезен за своите цели - Още: Путин печели от Тръмп с приятел на президента на САЩ от руски произход

Уникалното в случая е, че планът, за който сега съобщиха Reuters и FT, по нищо не се различава от "нахалството" на руснаците, заради което Тръмп отказа втора среща с Путин през тази година, в Будапеща. А междувременно The Wall Street Journal публикува материал, в който казва, че Путин вижда края на войната в Украйна като заплаха за собствената си власт. Според американското разузнаване Кремъл не може да обясни на руснаците огромните загуби и разходи заради военните действия в Украйна, затова се опитва да удължи войната възможно най-дълго. Всякакви преговори са риск за Путин. Икономистът Андерс Ослунд, който е един от експертите, чиито позиции са включени в материала, твърди директно, че Русия вече не се опитва да печели. Дългата война е от полза за нея. Ако войната приключи, два милиона ветерани – включително затворници и мобилизирани затворници, на които е обещана свобода – ще се върнат у дома. И всички те ще зададат един въпрос: за какво беше това? Кремъл няма убедителен отговор. Историкът Марк Галеоти добавя, че Путин е в капан между страха и несигурността, а предложените от Тръмп мирни инициативи само увеличават натиска върху него. Путин пренебрегна добре познато правило: не започвай война, която не можеш да спечелиш. Кремъл може да се опита да претендира за победа, като окупира един или друг украински регион, но това няма да е достатъчно - Още: Трите руски условия за Украйна, които накарали Тръмп да отмени срещата с Путин в Будапеща

Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов наскоро коментира, че прозорец с възможности да има тласък към мир ще има тази зима, по-точно - в средата на февруари, 2026 година:

