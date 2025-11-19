Украйна иска 44 млрд. долара от Русия компенсации за емисии от военно време: Първи такъв случай в историята

Украйна обяви, че ще поиска близо 44 милиарда долара от Русия за щетите, свързани с увеличаването на емисиите от въглероден двуокис, затоплящи климата, които са следствие от продължаващата война. Това е първият случай, когато държава предявява иск за обезщетение за подобно увеличение на емисиите, включително от изкопаемите горива, цимента и стоманата, използвани във войната, и от унищожаването на дърветата заради предизвиканите пожари.

"Големи щети бяха причинени на водите, земята и горите", каза Павло Карташов, заместник-министър на икономиката, околната среда и земеделието на страната, в интервю за Ройтерс в кулоарите на срещата на върха за климата COP30 в Бразилия.

"Имаме огромни количества допълнителни емисии на CO2 и парникови газове", добави той пред агенцията.

Още: Стотици милиони: Ясна е общата сума, която България е получила от Дания за старото съветско оръжие за Украйна

Член на руската делегация на COP30 е отказал да коментира изявлението на украинската страна.

Холандският експерт по въглеродно отчитане Ленард де Клерк е изчислил, че войната е генерирала около 237 милиона тона допълнителни емисии на CO2 след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Това е почти равно на годишните емисии на Ирландия, Белгия и Австрия взети заедно.

Де Клерк е пояснил, че е помогнал на Украйна да изчисли размера на щетите въз основа на проучване от 2022 г. в Nature, което оценява така наречената социална цена на CO2, т.е. оценката на щетите за обществото, на около 185 долара на тон.

Той каза, че Украйна се готви да подаде иск в рамките на нова процедура за обезщетение, създадена от Съвета на Европа, по която вече са получени около 70 000 иска от украински граждани за щети от военно време.

Още: Ясно е откъде и колко още компенсации може да получим за оръжията за Украйна

Всички искове, включително подадени от други юридически лица, като например компании, ще бъдат решени от комисия по исковете.

Засега не е ясно откъде ще дойде обезщетението. Де Клерк предполага, че за покриване на исковете могат да бъдат използвани милиардите долари от замразените руски активи.

Русия да плати пълна компенсация на Украйна заради войната - Фон дер Лайен каза какъв е планът на ЕС