Литва отваря границата с Беларус по-рано от планираното след заплаха от Лукашенко

Литовското правителство обяви в сряда, 19 ноември, че отново отваря двата гранични пункта на страната с Беларус - седмици след като те бяха затворени вследствие на смущенията на летището в столицата Вилнюс, причинени от балони, използвани от Минск за контрабанда на цигари. Правителството на Литва обяви в края на октомври, че ще държи граничните пунктове затворени за един месец, с някои изключения. Сега Вилнюс изпреварва този график.

Беларус заплаши да конфискува блокирани литовски камиони

Литва реши да отвори отново граничните пунктове в Медининкай и Шалчининкай в четвъртък, но изтегли решението с един ден по-рано. Очаква се решението да улесни завръщането на литовските камиони, които бяха блокирани в Беларус. Минск отказа да отвори коридор, предназначен изключително за камионите, и поиска от Литва да отвори границата напълно, за да стане това, съобщи Euronews.

Снимка: Getty Images

Още: Пак проблеми на летището във Вилнюс заради контрабандните балони от Беларус

Делегации от митническите служби на двете страни се срещнаха във вторник за технически преговори. Миналата седмица беларуският диктатор Александър Лукашенко заяви, че в страната му са блокирани до 1200 превозни средства, и заплаши да ги конфискува, ако Литва не отвори отново границата. Той осъди затварянето на границата като „луда измама“ и част от „хибридна война“ срещу страната му.

Официалните лица в Литва пък разглеждат смущенията с балоните като умишлен акт на Беларус, която е близък съюзник на Русия.

Литва е член на НАТО и Европейския съюз на източния фланг и граничи с Беларус и руския ексклав Калининград.

Още: В услуга на Путин: Беларус стремително дестабилизира балтийските страни