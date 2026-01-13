Спорт:

13 януари 2026
Гответе се за изселване: В Белгород няма ток и губернаторът "взема мерки" (ВИДЕО)

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков призова жителите на областта да бъдат подготвени за евентуално изслеване поради проблеми с тока. А проблемите са факт и то огромни още от нощта на 8-9 януари - за сравнение, Киев също беше атакуван от Русия тогава. Без електричество останаха около 550 000 души в Белгород и поне 417 000 в Киев. В украинската столица всичко беше възстановено като подаване на ток до снощи, 12 януари, но Русия нанесе масиран удар с балистични ракети. В Белгород от 8-9 януари не е имало нова масирана украинска въздушна атака - ОЩЕ:

Гладков конкретно каза, че жителите на региона трябва да бъдат готови да се преместят в случай на "сложна, извънредна ситуация", ако електричеството и отоплението бъдат напълно спрени в областта. Той заяви, че е невъзможно да се възстанови електрозахранването на домовете и предприятията посредством само резервно производство.

Гладков обаче подчерта, че не се обмисля незабавно преместване: "По никакъв начин не предлагам да изоставим всичките си вещи и да бързаме да се преместим в друг регион. Абсолютно не. Просто трябва да разберем последователността от действия, които да предприемем в случай на сложна, извънредна ситуация, където може да няма парно или ток. Ако е възможно, се преместваме, вземаме децата да живеят при роднини – където има отопление и електричество".

Интересен факт - ден преди атаката от 8-9 януари, губернаторът на региона призна, че "загубите на енергиен капацитет са практически катастрофални".

