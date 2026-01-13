Войната в Украйна:

Русия порази редица области в Украйна с балистични ракети, има жертви и ранени (ВИДЕО)

13 януари 2026, 10:23 часа 473 прочитания 2 коментара
В нощта на 13 януари (от 18:00 часа на 12 януари) руските сили атакуваха Украйна с 18 балистични управляеми ракети „Искандер-М"/С-300 от регионите Курск, Брянск, Воронеж и от анексирания Крим, със 7 крилати ракети „Искандер-К“ от Курска и Белгородска област, както и с 293 ударни дрона от типа „Шахед“, „Гербер" и други видове от Курск, Орел, Шаталово, Милерово, Приморско-Ахтарск и Кача на окупирания Кримски полуостров. От тях около 200 са били "Шахед", обявиха Украинските военновъздушни сили сутринта във вторник. Ударът е нанесен с общо 318 въздушни средства.

"Врагът нанесе балистични удари по четири места в областите Харков, Запорожие, Днепропетровск и Киев", съобщиха още от ВВС на Украйна.

Какво свали Украйна?

Според предварителни данни, публикувани към 09:30 часа, системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 247 цели:

  • 2 балистични ракети „Искандер-М“ от общо 18;
  • 5 крилати ракети „Искандер-К“ от общо 7;
  • 240 дрона „Шахед“, „Гербер“ и други видове (от 293) в северната, южната, източната и централната част на страната.

Удари с балистични ракети и с 48 дрона са регистрирани на 24 места в Украйна, гласи още сводката на ВВС. "Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески безпилотни летателни апарата. Спазвайте правилата за безопасност!", призоваха от Военновъздушните сили на Украйна.

Щетите в Киев, Харков, Одеса, Днипро, Запорожие

Вече изправена пред хроничен недостиг на електроенергия при минусови температури, енергийната инфраструктура на Киев отново стана мишена на руските дронове, крилати и балистични ракети през нощта - само четири дни след последната масова атака: Кметът на Киев: Напуснете временно града (ВИДЕО).

Експлозии от балистични ракети разтърсиха столицата на Украйна около 1:10 ч. местно време на 13 януари. Допълнителни експлозии бяха чути и около 8:30 ч. местно време, съобщиха журналисти от Kyiv Independent. Предградията на Киев Буча, Гостомел и Ирпен са останали без ток и течаща вода след руските удари. Според "Укренерго" в Киев и части от Киевска област също са били въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването.

В резултат на нападенията е имало пожари в жилища и на промишлени обекти. В Бровари и Фастовски район спасители са отстранили пожари в битови и временни сгради. Във Вишгород е избухнал пожар в жилищна сграда, но бързо е елиминиран. За щастие, няма загинали или ранени, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

ДТЕК - най-голямата частна енергийна компания в Украйна - съобщи, че нейна топлоелектрическа централа е била атакувана отново, като в резултат на удара е било повредено оборудването на съоръжението. Не се споменава къде се намира то. Компанията отбеляза, че това е осмият удар по нейните ТЕЦ-ове от октомври миналата година насам. Те са поразявани общо над 220 пъти от началото на войната, в резултат на което са загинали четирима служители, а 59 са били ранени.

Енергийната инфраструктура в областите Харков, Запорожие и Днепропетровск също е била подложена на удари.

В Харков са убити поне четирима души, а други десет са ранени след руска атака, съобщиха местните власти. Според прокуратурата на област Харков една от сградите, която е била сериозно повредена, е терминалът на "Нова поща", където спасителните екипи са гасили пожари, разчиствали са отломки и са евакуирали ранените, сред които и човек, който явно е бил служител на терминала. "Нова поща" е най-голямата частна куриерска компания в Украйна.

По време на отделна атака дрон „Шахед“ е ударил детска медицинска структура в град Харков, предизвиквайки пожар, съобщиха властите.

Мъж и жена са ранени при атака в Днепропетровска област и са откарани в болница. Имало е пожари в инфраструктурни обекти и частни къщи, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Те вече са потушени.

Поне петима души са ранени в Одеса. "Пожари избухнаха в неизползвана нова сграда, помещенията на фитнес център, сградата на професионален лицей и в близкия гараж с автомобил, който пожарникарите бързо потушиха", обявиха от Държавната служба за извънредни ситуации. Има повредени фасади и прозорци на на жилищни сгради и детска градина, както и щети по 2 гаража и 9 коли. Психолози са оказали помощ на 14 лица, сред които едно дете.

Димитър Радев
