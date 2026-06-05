Министърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин предупреди за "висока вероятност" от бъдещ военен конфликт със Запада. Според Хренин, потенциална конфронтация между Русия и Беларус, от едната страна, и НАТО, от другата, може бързо да ескалира от регионален конфликт в глобален. Естествено, той не обвинява нито Александър Лукашенко, нито Владимир Путин, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

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По време на среща на страните-членки на военния съюз на ОНД (наследника на СССР) Хренин каза, че НАТО трупа военни сили и ресурси в Полша и балтийските държави, което наподобявало подготовка за пряка военна конфронтация. Като "доказателство" той посочва нарастващите разходи за отбрана на НАТО и нарастващия брой военни части на Алианса, разположени близо до границите на така наречената "съюзна държава" на Русия и Беларус. Хренин твърди, че западните политичски елити и свързаните с тях оръжейни корпорации виждат военната конфронтация като начин да бъде постигната вътрешна консолидация и да се печелят пари.

На този фон Беларус продължава да разширява военните си възможности. Страната вече разполага с руски тактически ядрени оръжия и ракетната система със среден обсег "Орешник". "Готвим се за война" - това послание се чува все по-често от Минск.

Belarus Preparing for War with NATO? Defense Minister Signals Readiness to Fight Alongside Russia



Belarusian Defense Minister Viktor Khrenin has warned of a “high probability” of a future conflict with the West.



According to Khrenin, a potential confrontation between Russia and… pic.twitter.com/J8nsy83TC8 — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

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