Грешка или умишлена атака: Тръмп разкри какво мисли за руските дронове над Полша (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали руските дронове в Полша са били „грешка“. „Не мога да коментирам дали е било грешка или не — но нека бъдем честни, те не трябваше да са там“, заяви президентът на САЩ, оставяйки въпроса напълно отворен. "Да се надяваме, че са били грешка, ще ми се да го вярвам, но съм много разочарован", добави той.
🇵🇱🇷🇺Trump refuses to say if Russian drones in Poland were a “mistake”— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025
“I can’t comment on whether it was a mistake or not — but let’s face it, they shouldn’t have been there,” the U.S. president admitted, leaving the question wide open. pic.twitter.com/sF0JEAuLH0
Тръмп бе попитан какви са следващите му стъпки за прекратяване на войната в Украйна. Американският президент повтори казаното по-рано пред медиите - т.е. нищо съществено, и пак добави, че войната нямаше да започне, ако той беше президент на САЩ по това време вместо Джо Байдън.
Той каза, че се надява да има добри новини, но добави, че войната не засягала САЩ. Президентът добави, че се чувства длъжен да разреши войната, цитиран от BBC.