19 септември 2025, 01:10 часа 270 прочитания 0 коментара
Грешка или умишлена атака: Тръмп разкри какво мисли за руските дронове над Полша (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали руските дронове в Полша са били „грешка“. „Не мога да коментирам дали е било грешка или не — но нека бъдем честни, те не трябваше да са там“, заяви президентът на САЩ, оставяйки въпроса напълно отворен. "Да се надяваме, че са били грешка, ще ми се да го вярвам, но съм много разочарован", добави той. 

Тръмп бе попитан какви са следващите му стъпки за прекратяване на войната в Украйна. Американският президент повтори казаното по-рано пред медиите - т.е. нищо съществено, и пак добави, че войната нямаше да започне, ако той беше президент на САЩ по това време вместо Джо Байдън.

Той каза, че се надява да има добри новини, но добави, че войната не засягала САЩ. Президентът добави, че се чувства длъжен да разреши войната, цитиран от BBC.

 

