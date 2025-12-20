Украйна ще прави морски дронове със съюзник, който е сред лидерите в областта (ВИДЕО)

Украйна и Португалия са се договорили да произвеждат съвместно военноморски дронове, заяви украинският президентски съветник Олександър Камишин, а думите му бяха потвърдени на 20 декември от португалския премиер Луиш Монтенегро. Той бе на визита в Киев, където каза, че Лисабон е готов да увеличи производството, като използва опита на Украйна на бойното поле, и ще сподели собствените си научни разработки в подкрепа на проекта.

"Доказахме, че нашите безпилотни машини работят изключително добре срещу руски военни кораби и подводници. Сега те ще помогнат на Португалия да защити Европа от морето", написа Камишин.

Зеленски: Европа трябва да разполага със съвременни дронове за отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че има важна съвместна декларация от Украйна и Португалия. "Току-що подписахме споразумение за установяване на партньорство за производството на военноморски дронове. Това е една от най-обещаващите области на отбраната в момента", заяви държавният глава на Украйна. "И всички части на нашата Европа трябва да разполагат с достатъчно сили, за да противодействат на всякакви заплахи. А съвременните дронове са истинско средство за отбрана", подчерта той.

Today, Ukraine and Portugal issued a joint statement on establishing a partnership for the production of maritime drones. We signed it together with the Prime Minister of Portugal, who is paying his first visit to Ukraine today. This is one of the most promising areas of our… pic.twitter.com/3TgKDxRQug — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 20, 2025

"Днес направихме нова стъпка в подкрепата. Това е подписването на съвместна декларация за стартиране на партньорство между Украйна и Португалия за производство на безпилотни морски системи", каза Луиш Монтенегро. "Португалия е готова да предприеме конкретни стъпки за производство на съвместни дронове. Декларацията, която подписахме днес, включва и опита на Украйна в тази област. Искахме също да споделим нашия опит с Украйна, включително научните ни постижения, които биха могли да бъдат полезни за Украйна. Португалия има опит в тази област. Ние сме сред лидерите в тази област и затова, разбира се, сме готови да споделим този опит", добави министър-председателят.

