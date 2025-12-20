След решението на ЕС: Великобритания няма да праща замразени руски активи на Украйна (ВИДЕО)

Великобритания е изключила възможността да използва 8 млрд. паунда от замразените руски активи на своя територия за подпомагане на Украйна, след като Европейският съюз не успя да постигне консенсус по подобен план. Обединеното кралство имаше намерение да действа само в координация с ЕС, Канада и Австралия, но блокът се отказа да използва 210 милиарда евро руски активи като заем за Киев.

На срещата на върха на евролидерите бе взето решение да се набере нов заем, който да се изплаща от страни членки, които пожелаят. Унгария, Чехия и Словакия са казали, че няма да участват. Така ЕС ще предостави на украинските власти кредит от 90 милиарда евро, който ще отговори на нуждите на страната за следващите две години.

Великобритания все пак ще продължи да помага на Украйна

Financial Times съобщава, че Великобритания е отхвърлила опцията да прехвърли активите на Руската централна банка, блокирани в страната, при този сценарий. Въпреки това тя остава ангажирана с 3 млрд. паунда годишна военна помощ и ще ускори отпускането на 2 млрд. долара гаранции от Световната банка, за да отговори на спешните нужди на Украйна.

Зеленски: Русия трябва да ни изплати репарации

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще изплати заема от 90 милиарда евро на ЕС само ако Русия плати репарации. Това предвижда и официалното решение на Европейския съвет. "Получихме 90 милиарда за 2026-2027 г. А вие знаете, че очакваме да използваме всички 210 милиарда руски активи. Разбираме, че Украйна ще изплати тези 90 милиарда безлихвени заеми само ако Русия изплати на Украйна съответните репарации", каза Зеленски. Наистина, ЕС си остави отворена вратичка да използва замразените руски активи в пълен размер в бъдеще, ако се наложи.

Зеленски подчерта, че това е значителна финансова, геополитическа и политическа победа. Той каза, че европейските лидери са демонстрирали своята сила и почтеност с решението за 90-те милиарда евро. "Това е важно за нас, за населението, за войниците. От практическа гледна точка, има подкрепа и тя ще продължи", добави той, цитиран от УНИАН.

