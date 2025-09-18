Тръмп се хвана за главата: "Путин ме разочарова". Стармър му подсказа следващия ход (ВИДЕО)

"Съединените щати са разрешили седем войни. Мислех, че тази ще бъде най-лесният вариант - поради моите отношения с президента Путин. Но той ме разочарова. Наистина ме разочарова", заяви американският лидер Доналд Тръмп на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър във връзка с неуспехите си в преговорите за край на войната в Украйна. Дни след като първи път нарече Русия "агресор", републиканецът повтори разочарованието си от диктатора, но до момента той не смее да налага по-сурови санкции на Москва.

Още: Живот в паралелна реалност: Лавров видя окупатори в Украйна, но не руски (ВИДЕО)

Единственото му реално действие е допълнителното 25-процентно мито върху стоки от Индия, внасяни от САЩ, заради това, че Ню Делхи не спира да купува руски петрол. Наскоро Тръмп постави условие за нови наказателни мерки срещу Руската федерация - страните от НАТО да спрат покупките на руски петрол, а ЕС да наложи мита на Китай. По първата точка две държави отказват: Словакия и Унгария отхвърлиха условието на Тръмп за руския петрол.

С ангажимента на НАТО да изразходва 5% от БВП за отбрана, поет на срещата на върха през юни, Тръмп е смятал, че войната в Украйна ще бъде най-лесна за прекратяване. Само че Путин отказва да прекрати огъня.

Американският президент, който е на визита във Великобритания и разговаря със Стармър след посещението на замъка Уиндзор и вечерята с крал Чарлз III, каза, че двете страни работят усилено по въпроса за войната в Ивицата Газа, която според него ще бъде решена "правилно". Добави, че се надява да направи същото и в Украйна.

Още: Пред Тръмп: Крал Чарлз изрази подкрепа за Украйна срещу "тиранията" и "агресията" (ВИДЕО)

Тръмп няма никакви идеи какво ще прави с Русия и Украйна - или поне не казва публично

Тръмп бе попитан какви са следващите му стъпки за прекратяване на войната в Украйна. Американският президент повтори казаното по-рано пред медиите - т.е. нищо съществено, и пак добави, че войната нямаше да започне, ако той беше президент на САЩ по това време вместо Джо Байдън.

Той каза, че се надява да има добри новини, но добави, че войната не засягала САЩ. Президентът добави, че се чувства длъжен да разреши войната, цитиран от BBC.

Още: Тръмп във Великобритания: Величие, сделки, но и протести с неудобни въпроси

Киър Стармър призова за натиск срещу Путин

Киър Стармър повтори, че е необходимо да се окаже допълнителен натиск върху Путин. Само когато Тръмп оказва натиск върху диктатора, последният „показва склонност да предприеме действия“, даде пример британският премиер.

Путин е показал истинското си лице, а светът е станал свидетел на „още повече кръвопролития“, смята Стармър. Действията му не са действия на човек, който иска мир, допълни премиерът на Обединеното кралство.

Още: Още по-разрушителна война в бъдеще: Тръмп игнорира руския неоимпериализъм