Швеция не си поплюва: Задържа нов танкер от руския сенчест флот

Шведските власти обявиха задържането на танкера "Джин Хуей", който е обект на санкции от ЕС, Обединеното кралство и Украйна. Според предварителното шведско разследване, корабът плава под фалшив сирийски флаг. Плавателният съд беше задържан в шведски териториални води при опит да влезе в Балтийско море. Шведските власти смятат, че корабът е част от руския "сенчест флот".

"Бреговата охрана на Швеция подозира, че корабът плава под фалшив флаг, както се вижда от редица нарушения относно статута му на плаване и следователно не отговаря на изискванията за плаване, установени от международни норми и споразумения", се казва в официално изявление на Шведската бреговата охрана.

Корабът е хвърлил котва в пристанището на Трелеборг, докато разследването продължава. Има данни, че е разтоварил товара си.

Междувременно Reuters публикува материал, според който Русия се е превърнала в основен доставчик на петрол за Сирия, като доставките са се увеличили с около 75% до приблизително 60 000 барела на ден през 2026 г. Това се случва въпреки политическия завой на Дамаск към Запада след падането на Башар Асад през 2024 г. и продължаващото недоверие към Москва.

Сирия разчита на руския суров петрол по необходимост. Вътрешното производство е далеч под търсенето, а ограниченият достъп до световните пазари оставя малко алтернативи. Преди това Иран беше основният доставчик на страната, но спря доставките след падането на Асад, добавя Reuters.

