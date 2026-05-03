Загинали и ранени след поредна руска атака срещу Одеска област (ВИДЕО)

03 май 2026, 17:25 часа 475 прочитания 0 коментара
Двама души загинаха, а петима бяха ранени при среднощна руска атака с дронове срещу Одеска област, съобщи в Телеграм ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

"Руснаците продължават да нанасят удари по гражданската и пристанищната инфраструктура на Одеска област. За съжаление, двама души загинаха. Искрени съболезнования на близките", се казва в съобщението на областния управител.

"Три жилищни сгради са пострадали сериозно, а други две в по-малка степен. Щети са нанесени и по пристанищната инфраструктура. Избухналите пожари са потушени от аварийно-спасителните екипи", информира Олег Кипер.

Българите в Одеска област са над 150 000 и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.

Елин Димитров
