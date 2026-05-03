Мерц се сблъска с въпроси за заплати и здравна реформа от твърдяща, че умира от рак жена (ВИДЕО)

03 май 2026, 21:54 часа
"Изпратих Ви покана за погребението си. Моля, повторете името ми на канцлера в молбата – адресът ми също е включен. Не мога да си позволя собственото си погребение. Имам рак на кожата, четвърти стадий. Отнеха ни превантивните грижи. Според медицинската асоциация и застрахователни здравни компании ще ни струва милиони повече от предишната цена. Това е само част от тази здравна система. Мисля, че е срамно. Въпросът ми е – защо има ограничителни мерки така драстично за нас, гражданите, а например „те“ опитаха да добавят по 64 000 евро към сметките си годишно? Защо орязваме разходите, но не на политиците?". С това се сблъска като въпроси германският канцлер Фридрих Мерц.

"Може би мога да кажа нещо по последното, което споменахте. В никакъв момент никой не е обмислял да се увеличават заплати на членове на федералното правителство и администрация. В никой момент, нито дори аз. Всичко друго е фалшиво твърдение и ще съм благодарен да не го повтаряте без поверка. В нито един момент. В нито един момент този въпрос дори не е повдиган", отговори Мерц.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
