И пиле не може да прехвръкне: Москва под обсада заради парада за 9 май, но други градове остават без защита

Около 280 противовъздушни отбранителни системи са разгърнати в Москва преди 9 май. Някои от тях са били прехвърлени от други части на Русия, включително от Каза̀н и Грозни. Отбранителната система на столицата е организирана на множество нива. Така докато столицата Москва е под засилена охрана, други градове остават с много по-слаба защита.

⚡️ Around 280 air defense systems deployed to Moscow ahead of May 9



Air defense units were transferred, including from Kazan and Grozny. The capital’s defense is set up in multiple layers.



All resources — to protect one old man. While Moscow is under a dense “shield,” other… pic.twitter.com/TGrSxQwMVZ — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2026

Москва обяви примирие за 9 май

Припомняме, че преди дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия възнамерява да прекрати огъня на 9 май, независимо от съгласието или отказа на Украйна за временно примирие. Това беше съобщено от Радио Свобода. Отговаряйки на въпроси на журналисти относно реакцията на Украйна на предложението за прекратяване на огъня, говорителят на руския президент отбеляза, че всъщност реакция не е необходима за това''. ''Това е решение на главата на руската държава и то ще бъде изпълнено...'', каза Песков. По-късно Зеленски обяви, че Москва иска примирие, за да опази парада от атаки.

Още: "Суетящо се старче с изхабени мускули": Доклад на "Карнеги" разкри как Путин загуби магията си

По-скромен парад на победата

В потвърждение на по-малкия мащаб на Парада на победата дойде и новината, че представители на едва 4 държави са приели да участват в него. Въпросните държави са Беларус, Казахстан, Киргизстан и Словакия. Това е рязък контраст с миналата година, когато в събитието участваха лидери от 27 държави, включително Китай, Сърбия и Бразилия. Разбира се, до 9 май има още малко време, но тенденцията е очевидна, още повече, че през 2005 година например президенти и премиери на всички най-големи европейски държави дойдоха в Москва за парада.

Още: Рекордно нисък брой гости за парада за Деня на победата в Москва

Нещо повече – за първи път от много години парадът за Деня на победата в Москва ще се проведе без тежка военна техника. Това говори много как се развива войната за Русия." Това са думи на върховния представител на ЕС по външните работи Кая Калас. Тя добави, че "безкомпромисната статистика от бойното поле показва, че Русия губи рекорден брой войници" и това, по думите й, разкрива истинското състояние на нещата за Кремъл.

Още: Русия разкри цената на щетите от украинската операция "Паяжина", сумата е огромна (ВИДЕО)

Изявлението бе направено на 30 април, след среща на Калас с министрите на външните работи на Северно-балтийската осморка (NB8, включваща 5-те скандинавски държави Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция и 3-те балтийски страни Естония, Латвия и Литва). Калас отбеляза, че Русия не успява да постигне военните си цели и "това става все по-очевидно", цитира я "Европейска правда".

Още: Украйна е поразила тактическа група ракетни комплекси "Искандер" в Крим (ВИДЕО)

Припомняме, че не само че парадът ще премине без колони военна техника, както обявиха от руското военно министерство "заради текущата ситуация", но и тази година ще има представители само на 4 държави като гости на трибуните.

Още: Системата "Лима" в действие: Украйна показа как противодейства на ракетите "Кинжал" (ВИДЕО)