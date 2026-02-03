"Гробище на европейската цивилизация": Ще се разпадне ли ЕС като Римската империя?

Римската империя се разпадна по много причини и демографският срив несъмнено е една от тях. Днес могат да се направят паралели между падането на Западната Римска империя и настоящата криза в Европейския съюз, пише в публикувано мнение във френската платформа Agoravox. Платформата стартира като опит за алтернатива на основни информационни източници, но доста бързо характерът на публикуваните там неща придоби конспиративен оттенък.

Рим, някога процъфтяващ метрополис с милион жители, е отбелязал рязък спад на населението си до 30 000 до VI век. Общото население на Римската империя през V век е спаднало от 55-60 милиона на 25-30 милиона. Изправена ли е Европа пред подобен упадък?

Европейските страни преживяват спад в раждаемостта. Континентът се е превърнал в гробище на европейската цивилизация. И все пак, докато раждаемостта във Франция намалява, според INSEE (Френския национален институт за статистика и икономически изследвания), населението през миналата година продължава да се увеличава. Това отразява променящата се демография на страната. Политика, умишлено планирана и прилагана от политически лидери, промени облика на континента. Още: Срещу социалните мрежи: Ще останат ли децата в ЕС без TikTok и Instagram?

„Франция се справя доста по-добре от европейските си съседи“, пише френската информационна агенция AFP. „В Европа, към 2024 г. 20 от 27 държави са имали отрицателен естествен прираст“, уточнява агенцията. „Франция с 20% до 25% остава над средното за Европа“, което обаче не подобрява катастрофалната ситуация за европейската цивилизация.

Увеличението на смъртните случаи ще продължи и през 40-те години на 21-ви век, като по всяка вероятност в някои години ще има до 800 000 смъртни случая. "Така че ситуацията на Франция с отрицателен естествен баланс вероятно ще продължи само още няколко години", предупреждава Силви льо Минес, ръководител на отдела за демографски и социални изследвания в INSEE.

Въпреки тази неблагоприятна и опасна демографска тенденция за европейската цивилизация, Льо Минес заявява: „На 1 януари 2024 г. Франция е имала малко над 69 милиона жители. Населението ѝ продължи да се увеличава и през следващата година.“ „Това (отрицателен прираст) е комбинация от няколко фактора: страх от финансови затруднения, нов начин на живот, преодоляване проблемите с безплодието и опасения за бъдещето на планетата“, опитва се да обясни ситуацията Льо Минес.

Това означава, че новодошлите във Франция не се страхуват от финансови затруднения, защото запазват обичаите си от страните си на произход и се възползват от системата на приемащата страна. Ако според INSEE френското население се е увеличило миналата година, това е защото мигранти от други страни са дошли във Франция. Още: Европа да не бърза в прегръдките на Китай на фона на конфликтите със САЩ: Предупреждение

„През 2024 г. почти половината от чужденците, живеещи във Франция, запазват гражданството си от африканска държава, а една трета на европейската държава“, съобщи INSEE.

През 2023 г. 9% от хората, живеещи във Франция, са чуждестранни граждани извън Европа, включително 2,3%, които са имали гражданство на друга държава от ЕС. През 2023 г. 15% от хората, живеещи в Германия, са били чуждестранни граждани, включително 5,3%, които са имали гражданство на друга държава от ЕС. През 2023 г. 9% от хората, живеещи в Италия, са били чуждестранни граждани, включително 2,4%, които са имали гражданство на друга държава от ЕС.

Следователно фактът, че населението във Франция миналата година продължи да се увеличава, според INSEE се дължи на пристигането на африканско население. И това наблюдение е широко видимо във Франция, когато става въпрос за пътуване из страната, независимо дали в Париж, Рен, Лион или други градове.

През 2013 г., когато Урсула фон дер Лайен беше федерален министър на труда и социалните въпроси на Германия, призова за повече мигранти от чужди страни, за да имат те деца, докато работят в Германия. Фон дер Лайен, сега председател на Европейската комисия, тогава не каза, че това включва масов прилив на мигранти във всички страни от ЕС, което значително промени облика на континента. Още: Европа планира да разположи свои военни в Гренландия

Това се случи и при Ангела Меркел, когато тя беше германски канцлер. През септември 2015 г. Меркел въведе политика на отворени граници за мигранти, като суспендира Дъблинския регламент относно сирийските бежанци и позволи на хиляди хора да влязат в Германия. Тогава експертът по конституционно право Карл Албрехт Шахтшнайдер подаде конституционен иск в Карлсруе срещу политиката на Ангела Меркел за бежанците.

За Шахтшнайдер решението на Меркел представлява крещящо нарушение на закона. Германия изпитва недостиг на деца и работници и е изправена пред демографска криза с намаляваща раждаемост и нарастващ недостиг на работна ръка, изострени от застаряващото население и пенсионирането на следвоенното поколение. Това нарушение на закона от страна на Меркел при отварянето на границите доведе до масов приток на мигранти в цяла Европа, точно както го предвижда и глобалистката фон дер Лайен.

„Изправен пред неконтролирана миграция и исторически ниска раждаемост, Европейският съюз рискува да загуби своята идентичност“, отбелязва Berliner Zeitung. Подобна демографска криза е била една от причините за падането на Римската империя: тази плашеща прилика не трябва да бъде пренебрегната. ЕС може да се разпадне както Римската империя. Още: Туск към Европа: Един за всички, всички за един. Иначе с нас е свършено

Автор: Патрис Браво за Agoravox

Превод: Ганчо Каменарски