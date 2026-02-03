Учени: Може да съществува живот на други планети и има доказателство

Откриването на органична молекула, съдържаща сяра, в междузвездното пространство повдига въпроса за възможността за съществуване на живот на планети, различни от Земята. Това заяви Сара Ръсел, професор по планетарни науки в Природонаучния музей в Лондон, в коментар пред CNN.

Доказателство за възможността да съществува живот на други планети

Сярата е един от шестте елемента, необходими за живота на Земята, и е възможно тя да е била ключов компонент в най-ранните форми на живот на Земята, осигурявайки жизненоважно гориво за древните микроорганизми.

„Наличието на сложни органични молекули в центъра на нашата Галактика означава, че биологично важни материали може да има навсякъде в космоса. Това предполага, че подобни процеси (т.е. развитието на живота) може да протичат и другаде, което прави съществуването на живот на друга планета малко по-вероятно“, коментира ученият неотдавнашното откритие.

Молекулата, която съдържа до 13 серни атома, е открита в молекулярния облак G+0.693-0.027, разположен на приблизително 27 000 светлинни години от Земята, близо до центъра на нашата галактика.

Изследователите преди това са откривали молекули, съдържащи сяра, в комети и метеорити, но големи молекули отсъстваха от междузвездното пространство.

„Открихме само много ограничен брой молекули, съдържащи сяра, в космоса, което е изненадващо. Те би трябвало да съществуват в огромни количества, но е много трудно да се намерят“, каза водещият автор Мицунори Араки.

Намирането на по-големи молекули е важно, добави той, защото помага да се запълни съществуващата празнина между простата химия, открита в космоса, и по-сложните градивни елементи на живота, открити в комети и метеорити.

Припомняме, че американската космическа агенция НАСА откри рядка екзопланета, която е „изключително подобна на Земята. Повърхността ѝ може да съдържа течна вода и обитаема атмосфера.

Планетата, наречена HD 137010 b, се намира на 146 светлинни години от Земята и обикаля около звезда, подобна по звезден тип на нашето Слънце, но по-хладна и по-слаба. Следователно, всички извънземни, живеещи на тази планета, биха били добре адаптирани към студеното време.

Учени от НАСА откриха скалиста екзопланета, използвайки данни, събрани от космическия телескоп Кеплер. Това откритие е направено благодарение на един-единствен „транзит“ – пресичане на планетата през лицето на звездата ѝ. Това беше достатъчно, за да могат учените да оценят орбиталния период на екзопланетата.

Чрез проследяване на времето, необходимо на сянката на планетата да премине през повърхността на нейното „слънце“, екипът от учени изчисли, че периодът на въртене на планетата е 10 часа, в сравнение с 13 часа за Земята.

