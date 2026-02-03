Любопитно:

Pink Floyd History се завръща в София с изцяло ново шоу

На 30 октомври, клуб Joy Station отново ще се превърне в портал към света на Pink Floyd – но този път с ново преживяване, нов фокус и още по-дълбоко потапяне в мрака, символиката и философията на албума "Animals".

След силния интерес към първата част, Pink Floyd History идват отново в София, този път с Animal Farm – еволюирала версия на спектакъла, който не просто повтаря познатото, а разгръща нови пластове от музиката, визията и посланията на една от най-влиятелните групи в историята на рока.

Какво е различното този път?

  • Ново сценично повествование, вдъхновено основно от албума "Animals" и социалната алегория зад него;
  • Обновен сетлист, с различен акцент и драматургия;
  • Изцяло преработени видео и светлинни среди, създадени специално за Animal Farm.

Това не е повторение. Това е следващата глава.

Музика, която звучи болезнено актуално

"Animals" не е просто албум – това е огледало. Огледало за власт, контрол, манипулация и човешка природа. И именно тази линия е в центъра на новото шоу – с музика, която не остарява, а напротив – звучи все по-навременно.

Шоуто е за феновете, които вече са били и искат още по-дълбоко преживяване; за онези, които пропуснаха първия път; всички, които искат Pink Floyd не просто да се чуят, а да се усетят.

Същият дух. По-смела визия. Нова история.

Билети за "Pink Floyd History Vol. 2: Animal Farm" могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Eventim.bg, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://eventim.bg/ на цени от 35 до 55 евро.

Ева Петрова
