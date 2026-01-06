Туск към Европа: Един за всички, всички за един. Иначе с нас е свършено

Полският премиер Доналд Туск призова европейските страни да побързат със съвместните действия в отбраната, защото в противен случай може това да е краят на Стария континент.

"Никой няма да приема сериозно слаба и разделена Европа: нито враг, нито съюзник. Това вече е ясно. (...) Един за всички и всички за един. В противен случай това ще е краят ни", написа Туск в социалната мрежа Х.

Предупреждението на Туск идва на фона на последното развитие на събитията с изявленията на американския президент Доналд Тръмп и членове на администрацията му, които вече ясно изразиха позицията си относно остров Гренландия, който е автономна част от Дания.

Туск освен това е цитиран от Ройтерс, че Дания може да разчита на солидарността на цяла Европа по въпроса за Гренландия.

"Никой член на Северноатлантическия договор (НАТО) не бива да атакува или заплашва друг член. В противен случай НАТО ще загуби смисъла си, ако възникне конфликт или взаимни конфликти в рамките на Алианса", добави Туск.