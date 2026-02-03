Марк Рюте с реч пред украинския парламент (ВИДЕО)

Постигането на споразумение за край на войната с Русия ще изисква трудни избори. Това каза днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте в реч пред Върховната Рада (парламента на страната). Той заяви, че за него е голяма чест да присъства в сърцето на "живата, демократична Украйна", добавяйки, че украинският народ се бори с голяма упоритост и кураж, и подчертайки, че депутатите в парламента представляват народ, който продължава да работи дори и в условията на ежедневни бомбардировки.

В речта си Рюте добави, че програмата за предоставяне на военна помощ на Украйна осигурява 90% от отбранителните ракети, използвани от украинските сили.

Рюте пристигна в столицата Киев няколко часа след новото масирано руско нападение, което остави без отопление части от града, на фона на рекордни студове.

Украинският президент Володимир Зеленски и Рюте поставиха свещи пред паметника на загиналите от началото на руското нашествие войници, в центъра на Киев.

NATO Secretary General Mark Rutte has already arrived in Kyiv. This morning, together with Zelenskyy, he honored the memory of fallen Ukrainian defenders at Maidan Nezalezhnosti. pic.twitter.com/ITxNQ8mP35 — WarTranslated (@wartranslated) February 3, 2026

