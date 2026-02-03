Лайфстайл:

Примерът защо светът става все по-мрачен: Досиетата "Епстийн" са картината на живота ни

03 февруари 2026, 13:31 часа 463 прочитания 0 коментара
Примерът защо светът става все по-мрачен: Досиетата "Епстийн" са картината на живота ни

Колкото повече се разбира за досиетата "Епстийн", толкова повече лъсва основната идея - мрежа за "сексуслуги" от малолетни, за да се "хващат" влиятелни хора и така използва тяхното влияние в политиката, бизнеса, публичността и най-вече в геополитиката. Употребата на влиянието, разбира се, е в частна полза - макар и не съвсем, защото изглежда най-големите "бенефициенти" са Русия и Израел. Това написа в своя профил във Facebook Евгений Кънев, финансист и доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционнo-финансова консултантска компания "Маконис".

За Кънев най-големите щети от досиетата са за най-големите европейски държави - Великобритания, Франция, Италия и Германия, плюс САЩ. "Разбира се - най-вече пострадаха САЩ, които оставиха на парите и разврата да превземат държавата в полза на Путин и Биби (бел. ред. - Бенямин Нетаняху, премиерът на Израел, за чийто арест по обвинения във военни престъпления /използване на глад като оръжие срещу цивили в Газа/ заповед издаде Международният наказателен съд в Хага. Заповед също заради военни престъпления, но на първо място отвличане на украински деца има и за Путин). Сега става ясно и как така Тръмп при толкова престъпления винаги отърва затвора - ами просто хванатите в “медения капан” влиятелни хора са го спасявали.

Кънев посочва категорично и квинтесенцията:

"Най-парадоксална за мен е идеологията на кръга около Тръмп - взаимствана от Путинова Русия - че Европа представлява опасност за изчезването на западната цивилизация.

Заради имигрантите, сексуалната свобода, правата на всички (а не само на белите), християнството и какво ли не.

Само не и заради квинтесенцията на Европа и Запада - създали най-успешната цивилизация на Земята, започнала още от Магна Харта през 1215 г:

Възможността на хората да контролират властта.

Та тази цивилизация не се крепи на изключителна раса, етнос, земя или религия - каквото и да ви втълпяват лъжеконсерваторите днес.

А на върховенството на правото.

А не на правото на вожда, кликата, елита и пр. Което реално е скритата цел на путинската - станала и тръмпистка - идеология.

Ето ви и лакмуса да разберете всеки един наш политик дали е автентичен европеец или предрешен евразиец - независимо какво ви дрънка от екрана:

(1) Отношението към временния главен прокурор (българското право)

(2) Отношението към войната в Украйна (международното право)

(3) Отношението към вота в чужбина (и правата на всички българи по Конституция)

(4) Отношението към бъдещето на Европа (емпатия или злост)

(5) Отношението към Тръмп

(основен враг на западната цивилизация).

Това е европейския лакмус за всички, които пак са готови да си дадат гласа за съветски тип политици".

Източник: Евгений Кънев/Facebook

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
