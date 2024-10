"Грузия избира ЕС": Масов проевропейски митинг в Тбилиси преди изборите (ВИДЕО)

Граждански марш „Грузия избира Европейския съюз“ се провежда днес, 20 октомври, в Тбилиси. Демонстрантите ще се отправят към "Площада на свободата" след 17:00 ч. за старт на митинга.

Събитието е генерална репетиция за мобилизация преди парламентарните избори в Грузия на 26 октомври, като има за цел да демонстрира твърда подкрепа за европейския път на страната.

Грузинският президент Саломе Зурабишвили обяви, че ще се присъедини към шествието, и покани всички, на които им пука за европейското бъдеще на Грузия, да участват.

Още: ЕС спря евроинтеграцията на Грузия дни преди най-важните избори в страната

Civil March "Georgia Chooses the European Union" will take place in Tbilisi today



Five columns of the European March will head towards Freedom Square after 5:00 PM for the united rally "Georgia Chooses the European Union."



This rally serves as a general rehearsal for… pic.twitter.com/Geu0SXJRWl — JAMnews (@JAMnewsCaucasus) October 20, 2024

Грузински НПО-та зоват гражданите да излязат на протеста

Грузински неправителствени организации призоваха за масовия митинг преди вота, който ще е решаващ тест за демокрацията в Тбилиси и за дългогодишния стремеж на страната към членство в ЕС.

People are gathering at Tbilisi's Republic Square, one of 5 locations to start today's "Georgia chooses EU" march. The civil society-organized major pre-election rally will culminate in a concert on Freedom Square.

🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/avtyjNkRnl — Civil.ge (@CivilGe) October 20, 2024

Няколко грузински неправителствени организации, сред които Грузинската европейска орбита и коалицията „Моят глас към ЕС“, призоваха грузинците да се съберат на пет различни места в столицата и да тръгнат към централния площад на свободата в 19:00 ч.

Още: Демокрацията в Грузия е застрашена, алармират евродепутатите

Защо са важни изборите в Грузия?

На 26 октомври, ден преди провеждането на предсрочните парламентарни избори в България, в Грузия също ще има вот за ново Народно събрание. Всяка партия, която премине 5-процентовата бариера, влиза в 150-членния парламент. В момента "Грузинска мечта" с лидер Иракли Кобахидзе държи 90 места.

The “Georgia Chooses EU” rally preparing to march through Tbilisi from one of 5 meeting points around city. The groups will unite at 8pm in Freedom Square. Strong presence from pro-Western ‘Strong Georgia’ coalition (number 9). Lots of singing here! pic.twitter.com/VupCGOrsaq — Ailis Halligan (@ailisrwhalligan) October 20, 2024

Въпреки че управляващата от 2012 г. партия остава най-популярна, тя загуби позиции след изборите през 2020 г. Най-голямата опозиционна партия „Обединено национално движение“ претърпя вътрешно разделение и разцепление заради ролята на бизнесмена в сянка Давид Кезерашвили, който наскоро беше замесен в скандал заради предполагаемо управление на измамни колцентрове в Европа. Въпреки че идеята за единен опозиционен фронт се провали, няколко опозиционни партии успяха да създадат неформални коалиции, за да водят съвместни листи на изборите: "Единство - Национално движение", "Силна Грузия" и "Коалиция за промяна". "Обединено национално движение" също е сред тях. Мнозинството от опозиционните партии подписаха Грузинската харта, в която се съгласиха, наред с други неща, да не си сътрудничат с „Грузинска мечта“ за съставяне на коалиционно правителство.

"Европейският съвет очаква предстоящите парламентарни избори да бъдат свободни и честни, в съответствие с международните стандарти и при безпрепятствен достъп на международни и местни наблюдатели", пишат от блока в заключенията си от срещата на върха в Брюксел.

Още: Минус 121 млн. евро за Грузия: ЕС я лишава от тях заради отстъпление на демокрацията

Спорните закони и спряната евроинтеграция

Европейският съюз официално спря евроинтеграцията на Грузия заради спорни проруски закони. През септември парламентът в Тбилиси одобри на трето и последно четене анти-ЛГБТ закона „За семейните ценности и защитата на непълнолетните“. Приетият документ забранява еднополовите бракове, осиновяването на деца от еднополови двойки и трансджендър прехода. На лекарите се забранява да извършват операции и други манипулации, които улесняват транссексуалния преход.

Още: Въпреки несъгласието на президента Грузия прие закона, ограничаващ правата на ЛГБТИ

Освен това се забранява рекламирането и разпространението на информация в образователните институции и медиите, която има за цел да "популяризира" еднополовите връзки. Забранено е и провеждането на публични събрания (митинги или шествия), насочени към "пропаганда" на ЛГБТ+. Законът, приет от парламента, е подобен на този за забрана на "пропагандата на ЛГБТ", който е в сила в Русия.

По-рано Грузия прие закон за „чуждестранните агенти“, който също е копие на законодателството на Кремъл. Той предизвика масови протести в страната и сблъсъци с полицията, защото предвижда организации, получаващи определено финансиране от чужбина, да се регистрират като агенти и са под заплаха от глоби.

Още: Европа иска наказание за Грузия заради проруския закон, довел до масови размирици

И в двата случая президентът Саломе Зурабишвили налагаше вето, но проруската формация "Грузинска мечта" го преодоляваше повторно в парламента.