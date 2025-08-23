Обвинения в саботаж и солени глоби: Криза с боклука в Пазарджик

Постоянно ще се следи дейността на сметопочистващите фирми в Пазарджик. Това разпореди кметът Петър Куленски, цитиран от БНТ. Администрацията отчита лошо ниво на чистотата в града, като вече са наложени санкции в размер на десетки хиляди левове. Управляващите дори обвиниха едно от дружествата в саботаж. Над месец жителите на Пазарджик сигнализират за проблем с чистотата. Те се оплакват от препълнени контейнери и неспазване на графика на сметопочистващите фирми.

Нарушения и глоби

Това доведе до проверки, като само за ден са съставени 17 акта за общо 61 500 лв. и шест нарушения, за които са наложени глоби на стойност 9000 лева. За нарушенията е санкционирана сметопочистващата фирма, отговаряща за града.

Кметът на община Пазарджик Петър Куленски заяви, че контейнерите не са се извозвали навреме и не са се почиствали площадките около тях.

Жителите на града не са доволни и от нивото на чистота.

От сметопочистващата фирма признават за проблеми с почистването, но категорично отричат да саботират чистотата на Пазарджик.

Те уверяват, че са коректен партньор на общината повече от 20 години и винаги стриктно са спазвали задълженията си.

"Не отричаме, че има пропуски в почистването на града, но причина за това е липсата на съдействие от общината. От две години няма никаква комуникация между ръководството на Община Пазарджик и фирмата", пише в тяхна позиция.

От общината обещават по-строг контрол. Те предприемат и допълнителни мерки за подобряване на чистотата.

Закупили са два автомобила за почистване на терена около контейнерите. Поставени са и 69 нови съдове за разделно събиране на отпадъци.

