22 август 2025, 18:15 часа 317 прочитания 0 коментара
Не стига войната, ами и вятърът: Десетки дървета са изкоренени в Одеса (СНИМКИ)

Под натиска на поривисти ветрове - 29 дървета са паднали в различни райони на Одеса, от които 13 вече са премахнати от служители на комуналните услуги, съобщи украинската агенция УНИАН. По-специално, поради падане на дърво върху трамвай в центъра на града, на улица „Преображенская“ - беше променено движението на трамваите, работещи по маршрут № 10, който свързва центъра с югозападния масив.

Минната заплаха в Черно море

Бурята в Черно море увеличава минната заплаха. Има голяма вероятност морските мини да се откъснат от котвите си и да бъдат изхвърлени на брега, както и да бъдат носени по течението. От кметството, позовавайки се на Хидрометеорологичния център на Черно и Азовско море, предупреждават, че в нощта на 23 август в Одеса се очакват пориви на южен вятър, сутрин и следобед северозападен вятър, 15-20 м/с. ОЩЕ: На свобода без да очакват: Ураган събори покрива на затвор (ВИДЕО)

През нощта се очакват значителни валежи и гръмотевични бури. Поради влошаването на метеорологичните условия, кметството на Одеса се обръща към гражданите и гостите на града с молба да бъдат бдителни, да ограничат максимално движенията и пътуванията, особено на възрастните хора, децата и бременните жени, пише още украинската медия. ОЩЕ: Лошо време удари Хърватия: Ловец на бури запечата момента (СНИМКА)

