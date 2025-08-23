Левски не е приключил с трансферите това лято - на "Герена" продължава търсенето на играч на ключова позиция

Очаква се в следващите дни Левски официално да представи шестото си ново попълнение за лятото. Става въпрос за алжирския халф Акрам Бурас, който ще пристигне от МК Алжер. До момента "сините" привлякоха Радослав Кирилов, Рилдо, Мартин Луков, Мазир Сула и Никола Серафимов. Но по последна информация на "Тема Спорт" селекцията на "Герена" далеч не е приключила с трансфера на Бурас.

Левски не е приключил с трансферите

Според информацията ръководството на Левски се оглежда за централен нападател. След напускането на Алекс Колев и неяснотата около бъдещето на Мустафа Сангаре "сините" шефове търсеха нов таран с приоритет. Но добрите изяви на Борислав Рупанов и Сангаре сложиха на пауза слуховете. На "Герена" все пак искат да имат още една алтернатива за центъра на атаката си и продължават търсенето.

Междувременно една от най-актуалните теми в "синия" лагер продължава да бъде бъдещето на Марин Петков. Родният халф бе сериозно спряган за трансфер в Ракув, но сделката потенциално пропадна около мачовете с Брага в Лига Европа. Съобщава се, че полският клуб е искал да привлече Петков на всяка цена преди срещите на Левски във втория по сила европейски турнир, докато футболистът е искал да помогне на "сините" в Европа.

Тимът от "Герена" продължава евроучастието си. За "сините" предстои гостуване в Нидерландия в реванша от плейофите за влизане в Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар. Очаква се след това Петков да бъде продаден. По последна информация фаворит за подписа му е клубът на друг роден национал, който е готов да плати 1.3 млн. евро за правата му.