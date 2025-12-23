Гръцката железница с амбициозен план до 2027 г.

Железопътният оператор в Гърция "Hellenic Train" и френската индустриална компания "Alstom" са подписали споразумение за доставката на 23 нови влака, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", цитиран от БТА. Сделката представлява голяма инвестиция в гръцката железопътна мрежа, като доставките се очакват до 2027 г.

Сделката представлява първата поръчка за нови влакове от две десетилетия насам, заяви заместник министър-председателят Костис Хадзидакис и посочи, че разходите ще бъдат покрити изцяло от италианската държавна железопътна компания, собственик на железопътния оператор на Гърция.

Споразумението има за цел да подкрепи ново начало за железопътния сектор след дългогодишни проблеми, каза Хадзидакис, като добави, че правителството насърчава проекти по оста Атина–Солун, заедно с усъвършенствани системи за безопасност.