ГУР предупреждава: Русия се готви да удари украинските АЕЦ

За да принуди Украйна да подпише неприемливи искания за капитулация и така да спечели войната, Русия обмисля вариант да атакува стратегически обекти от енергийната система на Украйна - електропреносни подстанции, които осигуряват работата на украинските атомни електроцентрали. Това съобщава Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) в официалния си канал в Телеграм.

"Чрез унищожаване или деактивиране на подстанциите, Москва се стреми да изключи блоковете на атомните електроцентрали от единната енергийна система на Украйна, така че украинските цивилни да останат напълно без светлина и топлина. Към средата на януари 2026 г. Русия е провела разузнаване на десет важни обекта на критична енергийна инфраструктура в девет региона на Украйна. 

Като част от кампанията си за натиск, Москва планира и да засили сплашването на европейските страни и Запада като цяло, за да ограничи подкрепата за Украйна, по-специално способността ни да отблъскваме руски терористични въздушни удари по критични обекти на енергийната инфраструктура", обобщава ГУР и дава оценка, че бъдещ опит на Русия да застраши украинските АЕЦ е доказателство за геноцидния характер на войната, която води руският диктатор Владимир Путин срещу Украйна.

Този следобед вторият по големина украински град Харков отново беше под руски обстрел. Кметът Игор Терехов съобщи в официалния си канал в Телеграм за поразен обект от критичната инфраструктура и за трима ранени. "С всяка такава атака централизираното снабдяване с топлина и електричество става все по-трудно. Енергийният сектор в момента е в много трудно състояние: резервите не са безкрайни, натоварването е пиково и всякакви нови щети веднага "изяждат" възможностите за стабилизиране. Когато критичната инфраструктура е ударена отново и отново, системата няма време да се възстанови напълно - тя постоянно работи на предела на възможностите си и всеки последващ удар може да означава, че поддържането на стабилно снабдяване става още по-трудно, а възстановяването е по-дълго и по-трудно", обяснява Терехов, като добавя - ще работим и ще удържим.

Украйна нанася удар след удар по руски ел. подстанции И тази вечер украинските дронове не бездействат - вече има видеокадри от пожари в Мелитопол и Краснозаводск, Московски регион. Изглежда става въпрос за ударени подстанции. Голяма част от окупираната украинска земя в Запорожка област е без ток:

Ивайло Ачев
