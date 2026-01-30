Любопитно:

30 януари 2026, 07:18 часа 261 прочитания 0 коментара
Гутереш подкрепи жена за лидер на ООН

Настъпило е време жена да поеме поста начело на световната организация. Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутереш, предаде ДПА, цитирана от БТА. Мандатът на Гутереш изтича в края на настоящата година. "Мисля, че е настъпило ясно времето ООН да бъде оглавен от жена. Нямам съмнения относно това", каза Гутереш на традиционната си новогодишна пресконференция.

Той е начело на ООН от 2017 г. Негов приемник трябва да бъде избран преди края на втория му мандат. Никога досега ООН не е била оглавявана от жена.

Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, която е бивш министър на външните работи на Германия също се обяви за това жена да наследи поста от Гутереш.

Засега има само един кандидат за приемник и това е Рафаел Гроси, издигнат от Аржентина. Той е настоящ ръководител на Международната агенция за атомна енергия.

