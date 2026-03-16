Германия пак каза на Тръмп, че не знае какво прави: Без нас и НАТО в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Германия не вижда роля за отбранителния алианс НАТО в решаването на проблема с блокадата на Ормузкия проток. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в Брюксел, цитиран от Ройтерс и БТА. "Не виждам в НАТО да е вземано решение в тази насока, нито възможност алиансът да се нагърби с каквито и да било отговорности в Ормузкия проток. Ако беше така, органите на НАТО щяха да са се заели с въпроса по съответния начин“, заяви Вадефул преди срещата на Комисията по външни работи (АФЕТ) на Европейския парламент.
"Ще бъде важно Съединените щати и Израел да изяснят кога считат военните цели на операцията си за постигнати. Нуждаем се от повече яснота", каза Вадефул.
German Foreign Minister Wadephul:— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
It will be important that the United States and Israel clarify when they consider the military objectives of their operation to have been achieved.
Премиерът на Великобритания Киър Стармър също заяви, че „отварянето на Ормузкия проток не е лесна задача“.
Keir Starmer on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
Япония също не планира да изпраща военни кораби за ескортиране на танкери в Ормузкия проток. Това заяви японската министър-председателка Санае Такаичи.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска си върху европейските съюзници и предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.