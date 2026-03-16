Германия пак каза на Тръмп, че не знае какво прави: Без нас и НАТО в Ормузкия проток (ВИДЕО)

16 март 2026, 13:22 часа
Германия не вижда роля за отбранителния алианс НАТО в решаването на проблема с блокадата на Ормузкия проток. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул в Брюксел, цитиран от Ройтерс и БТА. "Не виждам в НАТО да е вземано решение в тази насока, нито възможност алиансът да се нагърби с каквито и да било отговорности в Ормузкия проток. Ако беше така, органите на НАТО щяха да са се заели с въпроса по съответния начин“, заяви Вадефул преди срещата на Комисията по външни работи (АФЕТ) на Европейския парламент.

"Ще бъде важно Съединените щати и Израел да изяснят кога считат военните цели на операцията си за постигнати. Нуждаем се от повече яснота", каза Вадефул.

Премиерът на Великобритания Киър Стармър също заяви, че „отварянето на Ормузкия проток не е лесна задача“.

Япония също не планира да изпраща военни кораби за ескортиране на танкери в Ормузкия проток. Това заяви японската министър-председателка Санае Такаичи.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска си върху европейските съюзници и предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп НАТО Ормузки проток Йохан Вадефул
