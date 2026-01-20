Войната в Украйна:

Заради заболяване: Антонио Гутереш пропуска форума в Давос

Заради заболяване: Антонио Гутереш пропуска форума в Давос

Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш е отменил плановете си да присъства на срещата в Давос, където трябваше да произнесе специална реч, заяви говорител на ООН. "За съжаление, генералният секретар трябваше да отмени участието си в годишната среща на Световния икономически форум в Давос. Той е настинал", заяви Роналдо Гомес, говорител на ООН, в отговор на въпрос на репортер.

По-рано стана ясно, че датските официални представители ще пропуснат тазгодишното издание на Световния икономически форум в Давос заради задълбочаващия се спор около Гренландия.

"Можем да потвърдим, че датското правителство няма да бъде представено в Давос тази седмица", казаха организаторите. 

"Тръмп не е добре дошъл"

Хиляди хора се събраха вчера вечерта в Цюрих, за да протестират срещу посещението на американския президент Доналд Тръмп на форума в Давос, носейки транспарант с надпис "Trump not welcome!" ("Тръмп не е добре дошъл!"). 

"Не на Световния икономически форум, не на олигархията, не на империалистическите войни!", гласеше друг надпис, развяван в центъра на града под ритъма на фойерверки и сред червения дим от димни бомби.

 

 

