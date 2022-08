Гутериш от Одеса: Електричеството от АЕЦ "Запорожие" е на Украйна

„Очевидно е, че електричеството от АЕЦ „Запорожие“ е украинско електричество. Този принцип трябва да бъде напълно уважаван“, заяви Гутериш, цитиран от AFP.

Вчера той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и с турския му колега Реджеп Ердоган, като лидерът от Анкара заяви, че е на страната на Киев и не иска да се стига до повторение на Чернобил. Днес Зеленски отново заяви, че „светът е на прага на ядрено бедствие“ заради руската окупация в Запорожие.

„Колко дълго ще отнеме на международната общност да отвърне на безотговорните действия на Русия и ядреното им изнудване?“, написа той в Twitter.

Зя него най-важно е на място да бъдат допуснати инспектори от Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), която е част от ООН. Двамата с Гутериш са обсъдили как подобна мисия може да се осъществи.

Днес украинците предупредиха, че спирането на енергоблоковете и загубата на източници на енергия ще доведе до изпускане на радиация, както и до замърсяване на река Днепър, Черно море и съседните страни. Появиха се кадри как тежка руска военна техника е разположена в помещенията с турбините на ядрената централа, а снощи – според „Енергоатом“ – там е пристигнал екип на руска телевизия. Всичко това, твърди Украйна, сочи към подготовка за руска провокация в централата.

Около 14 ч. местно време днес губернаторът на Запорожие Олександър Старух съобщи, че е имало серия от силни експлозии. Засега е ясно, че те са в резултат от работата на силите за противовъздушна отбрана на Украйна. Още няма подробни данни - засега се знае, че няма жертви.

