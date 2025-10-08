Гърция е нарушила безмитния режим на границата си

Европейската комисия обяви в сряда, че ще предяви иск срещу Гърция пред Съда на Европейския съюз за неспазване на правилата на ЕС относно акцизите, съобщи "Катимерини".

Според Комисията Гърция продължава да разрешава на безмитните магазини на сухопътните си граници с Албания, Северна Македония и Турция да продават стоки без акциз. Този специален данък е косвен данък, наложен от правителството върху определени стоки, като алкохол, тютюн и гориво. Това освобождаване не е разрешено съгласно законодателството на ЕС от 2017 г. насам.

Изпълнителният орган на ЕС заяви, че усилията на Гърция да спазва правилата са били недостатъчни, което е довело до сезиране на върховния съд на ЕС.

Комисията е открила отделни съдебни производства срещу Гърция и седем други държави от ЕС, включително Белгия, Испания, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия и Румъния, за това, че не са актуализирали националните си закони относно платежните услуги. Промените имат за цел да позволят на небанкови доставчици, като например финтех компании и фирми за електронни пари, да участват в платежните системи на ЕС и да предлагат по-бързи и по-конкурентни незабавни плащания.

Държавите имат два месеца, за да отговорят, преди Комисията да реши дали да предприеме по-нататъшни действия.