Избори в Украйна: Защо Рузвелт би ги позволил, а Чърчил не

Американският президент Ейбрахам Линкълн беше твърдо убеден в позицията си: "Не можем да имаме свободно управление без избори". Когато Линкълн произнесе тази фраза на 10 ноември 1864 г. в Белия дом, страната беше в разгара на кървава гражданска война. Южните щати се бореха със северните щати и стотици хиляди вече бяха убити, ранени или прогонени в изгнание.

Подобно на Линкълн, настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп също настоява за провеждане на избори по време на война. Само че няма предвид САЩ, а Украйна и нейния президент Володимир Зеленски. "Те използват войната, за да избегнат избори, но мисля, че украинският народ (...) трябва да може да гласува", подигра се Тръмп на украинското правителство в интервю за списание Politico. След което той открито повтори известния наратив от руската пропаганда: "Те не са провеждали никакви избори от дълго време. Знаете ли, говорят за демокрация, но идва момент, в който това вече не е демокрация". С други думи, подражавайки на Путин, Тръмп публично постави под въпрос легитимността на Зеленски. Още: Зеленски: Винаги съм готов за избори

Но дали изборите по време на война са добра идея? Дали те укрепват демокрацията или, напротив, я заплашват, пита в своя статия за Der Spiegel дългогодишната журналистка и доктор по история Катя Икен.

Конституцията на САЩ позволява избори по време на война

САЩ са провеждали избори два пъти в миналото по време на световни войни. През 1916 г., докато Първата световна война бушува в Европа, кандидатът на Демократическата партия Удроу Уилсън е преизбран с малка разлика за втори мандат. А след като САЩ влизат във Втората световна война през 1941 г., гражданите избират Франклин Д. Рузвелт през 1944 г. Това е неговият четвърти мандат - нечуван досега рекорд.

Американската готовност да провежда избори дори по време на война се обяснява с факта, че Конституцията на САЩ не предвижда изключения в случай на война. Президентът и вицепрезидентът се избират "във вторник след първия понеделник на ноември", според закон от 1845 г. А техният мандат, според 20-та поправка, приключва "по обяд на 20 януари".

В други страни обаче ситуацията е различна.

В Германия избори по време на война са недопустими

В Германия например, член 115h от Конституцията гласи: "По време на отбранително положение изтичащите мандати на Бундестага или на представителните органи на провинциите изтичат шест месеца след края на отбранителното положение." Просто казано: в случай на война мандатите се удължават автоматично, а изборите за Бундестага и парламентите на провинциите се отлагат.

В Израел те също могат да бъдат отложени

В Израел, от 1992 г. насам, Кнесетът може да отложи избори за мирно време само ако две трети от членовете му го подкрепят. Такива отлагания преди това са били по-лесни: първите избори в Израел са били отложени поради Войната за независимост от 1948 г.

Когато войната Йом Кипур през 1973 г. започва само 24 дни преди насрочената дата на изборите, членовете на Кнесета приемат специален закон, който позволява гласуването да бъде отложено с три месеца.

Великобритания отложи изборите и през Първата световна, и през Втората световна война

В Обединеното кралство, което няма писана конституция, парламентът може да удължи мандата си в случай на война с проста резолюция.

Например, по време на Първата световна война редовните общински избори от 1915 г. са отложени за след края на конфликта, а изборите за Камарата на общините са проведени едва през декември 1918 г., след като войната вече е приключила.

По време на Втората световна война изборите, планирани за 1940 г., са отложени за 1945 г. - и през цялото това време Уинстън Чърчил продължава да ръководи страната.

Чърчил би посъветвал Зеленски да игнорира натиска

"Ако Уинстън Чърчил беше жив днес, той несъмнено би посъветвал украинския президент Володимир Зеленски да игнорира международния натиск за провеждане на избори", пише адвокатът Алън Райли в блога на Атлантическия съвет.

Правителството на Чърчил правилно е разбирало непрактичността на провеждането на избори по време на война, с милиони разселени хора и постоянни атаки. "Причините за решението на Чърчил са очевидни и в много отношения се отнасят и за днешна Украйна", подчертава Райли.

На същото мнение е Олександър Водяников, съдия в Конституционния съд на Украйна. "Историческите прецеденти показват, че демократичните държави са провеждали избори по време на война само когато ситуацията със сигурността го е позволявала – което се различава от настоящите условия в Украйна", пише той в статия за онлайн изданието с нестопанска цел Verfassungsblog.

Снимка: Getty Images

Боевете не са се водили на американска земя

Например, избори наистина са се провеждали в Съединените щати по време на световните войни. Но разликата е огромна - боевете не са се водили на американска земя. А парламентарните избори през 2003 г. в Израел по време на Втората интифада са проведени само защото е било възможно да се проведат безопасно.

Докато Украйна е изправена пред постоянни атаки на цялата си територия. "Провеждането на избори на фона на продължаващ военен конфликт създава огромни пречки за осигуряване на свободен и честен избирателен процес и би могло да доведе до подкопаване на демокрацията", подчертава Водяников.

Той защитава действащото украинско законодателство, според което националните и местните избори са забранени по време на военно положение. Член 83(4) от Конституцията на Украйна позволява удължаване на мандата на парламента по време на военно или извънредно положение.

Може би Тръмп е неспособен да си представи живота в страна, бомбардирана всекидневно

Какво се случва с избори по време на война показаха резултатите от референдума, който проведоха руските окупатори в Източна Украйна през пролетта на 2024 г. Тогава военни с автомати стояха на стълбищата на избирателните секции докато "избирателните комисии" раздаваха прозрачни урни за гласуване на сплашените жители. Тъжна пародия на истински избори.

Това ли е сценарият, който Тръмп си представя? Или просто е неспособен да си представи живота в страна, която е подложена на ежедневни ракетни удари от близо четири години?

Или може би просто е чел книга за великия републиканец Ейбрахам Линкълн. Въпреки мрачните перспективи, Линкълн настоява за провеждане на изборите през 1864 г. по време на Гражданската война. И на 8 ноември той получава 55% от гласовете.

Само че това не му донася нищо добро: само пет месеца по-късно преизбраният президент на САЩ е застрелян от фанатичния симпатизант на Юга Джон Уилкс Бут.

Снимка: Getty Images