Подкрепата за Украйна от страна на „Коалицията на желаещите“ трябва да продължи, така че Киев да има възможно най-силна позиция на евентуални бъдещи преговори, заяви премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис на провеждащата се лидерска среща на „Коалицията на желаещите“ в Берлин, съобщи „Прото тема“. Гръцкият министър-председател каза още, че основното в този момент е постигането на примирие, мораториум върху ударите по украинска енергийна инфраструктура и мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море, като повтори предложението си за морско примирие.

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Що се отнася до ролята на Европа, Мицотакис подчерта, че тя не само трябва да има място на масата на преговорите, но и да играе активна роля както в процедурата, така и по отношение на същината им, за да защити интересите си в сферата на сигурността. Той допълни, че днес Европа влага повече средства в отбраната си и има по-силно съзнание и култура на сигурността в сравнение с миналото.

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