Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес, 19 ноември, в Берлин за среща на "Коалицията на желаещите". На срещата ще участват над 40 партньори. Американският екип също ще се включи в разговорите.
Ще бъде обсъдено решението на ЕС за предоставяне на Украйна на 45 милиарда евро за бюджетни нужди, укрепването на украинското ПВО, включително чрез програмата PURL, зимния пакет балистични прехващачи.
"Приоритет за Украйна е засилването на защитата на нашето небе, енергийната и финансова подкрепа, дипломатическият път и следващите стъпки за прекратяване на войната и гарантиране на сигурността. Правим всичко, за да гарантираме пълноценно присъствие на Европа в преговорния процес и продуктивни срещи", подчерта Зеленски в телеграм канала си.
Той добави, че са планирани и двустранни срещи с европейски партньори и по-конкретно с канцлера Фридрих Мерц.
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Зетят на Доналд Тръмп и негов пратеник за Украйна Джаред Къшнър също отбеляза в социалната мрежа Х, че заедно със Стив Уиткоф се отправят към Берлин. Целта е, пише той, "постигане на единна позиция относно ключовите елементи за траен мир, както и съвместна подготовка на дневния ред и предложения формат за следващия кръг от многостранни преговори. Също така ще обсъдим как значимата дейност на "Коалицията на желаещите" може да допринесе за изграждането на следвоенната архитектура за сигурност – включително чрез надеждни гаранции за Украйна".
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.@SEPeaceMissions and I had a very productive meeting today with German Chancellor @_FriedrichMerz and his National Security Advisor Günter Sautter. We updated them on @realDonaldTrump discussions in China and the latest efforts to achieve a just, lasting and durable peace in Ukraine. We continue to work in close coordination with Germany, Ukraine and our European partners to align our positions and prepare for the next round of negotiations. Chancellor Merz is a strong advocate for peace in Ukraine and a strong Euro-Atlantic alliance. We are grateful for his leadership, constructive engagement, and close partnership as we work together toward our shared goal of ending this terrible war and building a secure and prosperous future for Ukraine and Europe.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 19, 2026