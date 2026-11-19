Владимир Путин заяви, че Русия е поканила представители на Европейския съюз да отидат в Москва, за да изразят позицията си относно войната в Украйна.

"Каква истерия наблюдаваме сега в някои европейски столици? Какво лошо има? Сигурността на Украйна трябва да бъде вписана в европейската сигурност", каза Путин.

"Трябва да разберем какво ще донесе Европа на тези преговори. Затова поканихме европейците, по дипломатически канали, да дойдат в Москва, за да определят позицията си", каза диктаторът на брифинг в Шънджън, Китай. След като ги изслуша, той щял да определи формата за продължаване на диалога относно Украйна.

Путин добави, че за включването на европейците в преговорите са настояли САЩ.

Снимки: kremlin.ru

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