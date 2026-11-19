"Този следобед имаше удар с "боеприпас" зад сградата на нидерландското посолство в Киев. За щастие, нашите колеги са невредими, въпреки че има някои незначителни щети по сградата. Разследваме точно какво се е случило. Нашият приоритет сега е нашите служители да са добре". Това написа в официалния си профил в "Х" нидерландският външен министър Том Берендсен - ОЩЕ: Путин ще отмъщава за Кримския мост. А новите сателитни СНИМКИ доста радват
Deze middag is een projectiel ingeslagen achter de Nederlandse ambassade in Kyiv. Onze collega’s zijn gelukkig ongedeerd, er is wel lichte schade aan het gebouw. We onderzoeken wat er exact is gebeurd. Onze prioriteit ligt nu bij het welzijn van onze medewerkers.— Tom Berendsen (@ministerBZ) November 19, 2026
Случаят прилича на руска реакция заради Кримския мост. Защо? Защото дроновете-ракети "Рута", които бяха част от операцията, с която автомобилната част на съоръжението беше прекъсната изцяло, се произвеждат в Нидерландия. Производител е фирмата Destinus, основана от руския предприемач Михаил Кокорич - ОЩЕ: Руснак помогна на Украйна да създаде нова ракета срещу Путин (ВИДЕО)
Срещу Нидерландия вече имаше директна закана от един от големите Z-канали, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Да взривим Лондон с ядрено оръжие, Медведев нали обеща: Z-закани за Кримския мост