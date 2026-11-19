Следващият мач за Ливърпул е изключително важен не само за класирането във Висшата лига, а и за честта на отбора. "Червените" ще бъдат домакини на най-големия си съперник Манчестър Юнайтед на 22 ноември. Те имат поводи за оптимизъм дни преди срещата, като получиха добри новини. Възпитаниците на Андони Ираола ще влязат със свежи сили в двубоя, като доста от контузените на "Анфийлд" са забелязани да тренират.

Ван Дайк, Гравенберх и Фримпонг ще са на линия

Отново налични за Ливърпул са Върджил ван Дайк, Райън Гравенгерх и Джереми Фримпонг. Тримата не играха в последните си мачове за Ливърпул и Нидерландия, като вече тренират наравно със съотборниците си. И тримата имаха различни травми, но е напълно възможно да бъдат на разположение на Андони Ираола за дербито с Манчестър Юнайтед. Ван Дайк се прибра по-рано от лагера на Нидерландия заради проблем, който го е тормозил няколко седмици. Гравенберх имаше травма в петата, която го извади и от последните два мача на Ливърпул. А Джереми Фримпонг пребори мускулни проблеми.

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Собослай и Исак също може да влязат в игра

Други основни играчи на Ливърпул, които имат проблеми, но могат да се появят на терена срещу Ман Юнайтед са Доминик Собослай и Александър Исак. Халфът има травма в коляното, но въпреки това изигра пълни срещу за Унгария. Нападателят пропусна последната среща на Швеция. Но и двамата тренират със съотборниците си. Контузените за по-дълъг период Джовани Леони и Конър Брадли също тренират с останалите, но няма да могат да вземат участие срещу "червените дяволи".

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