„Всеки има своите аргументи и, както обикновено, истината не е точно такава, каквато я представя правителството, нито пък краските са толкова черни, колкото ги чуваме от устата на опозицията. Това, което ми харесва в подхода на правителството към бюджета, а по-късно ще кажа и за критиките си, е на първо място е това, че се осъзнава сериозността на проблема“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ бившият финансов министър Милен Велчев за бюджет 2027.

Още: ГЕРБ: ПБ оправдават некомпетентността си за бюджета с предишното управление

„По мое мнение, България наистина е в беда, но не е на прага на катастрофа, каквото впечатление може да се създаде от опозицията. България е в беда, защото безпрецедентно големи суми отиват за задлъжняване на страната и за увеличаване на размера на държавния дълг. Заради почти безпрецедентно големите дефицити. Аз няма да обвинявам правителството за тези дефицити. На мен ми харесва това, че и премиерът, и министърът на финансите, и другите министри отчитат колко сериозен е проблемът и заявяват готовността си да го решат“, коментира Милен Велчев.

„Не ми харесва обаче липсата на амбиция в усилията за решаване на проблема. Аз бих предпочел да видя не една промяна, а цялостен подход към бюджета за 2027 година. Там също има нужда от по-решителни стъпки, но в тригодишния фискален план на правителството бих искал да видя сериозна фискална консолидация. Това означава намаляване на дефицита – било за сметка на по-високи приходи, било за сметка на по-ниски разходи. Но в случая искам да подчертая, че много по-уместно е да се намалят разходите, отколкото да се увеличат приходите“, посочи той.

Още: "Последните няколко години сме живели на заем": ПБ обвини предишни управления за свръхдефицита

„Проблемите на България идват именно от увеличените през последните пет години разходи, а не от недостатъчни приходи. Приходите растат дори по-добре, отколкото преди пет години, ако съизмерваме всичко с размера на брутния вътрешен продукт“, отбеляза той.

„Мога да дам пример от собствения опит на правителството на Симеон Сакскобургготски. Когато за две години направихме бюджетна консолидация в размер на 3% от брутния вътрешен продукт. Тоест от дефицит от малко над 1% стигнахме след две-три години до излишък от почти 2%“, коментира бившият финансов министър.

„Винаги може да бъде по-реформаторски един бюджет. И специално този бюджет, макар че признавам усилията на правителството за справяне с бюджетния дефицит и постепенното му намаляване, може, разбира се, да бъде и по-амбициозен. Няма популярни мерки за намаляване на бюджетния дефицит. И затова критиките на опозицията няма да бъдат много детайлни. Никой няма да каже: „Трябва да бъдат намалени тези конкретни плащания. Трябва да бъдат замразени тези заплати““, коментира Милен Велчев.

Още: Прехвърляне на милиони и скрити договори: Дянков разкри схеми, с които е скрит огромния дефицит

Той отбеляза, че правителството работи в условия на необходимост да увеличи, например, военните разходи постепенно, за да отговорим на изискванията на НАТО. По думите му в крайна сметка ще опрем до необходимостта да се вземат непопулярни мерки. „Заплатите, ако не бъдат замразени, те могат да растат не повече от размера на очакваната инфлация. Пенсионната система, която е изградена около швейцарското правило, има за цел жизненият стандарт на пенсионерите постепенно да се увеличава“, посочи бившият министър.

„Нищо не сме загубили от влизането ни в еврозоната. Спечелили сме доверие, спечелили сме по-голяма и по-силна интеграция с ЕС, защото в крайна сметка предполагам, че почти всички граждани на България искат да сме неразделна част от ЕС. Спечелили сме място на масата, където се решават най-важните проблеми на Европейския съюз. Те се решават преди срещата на лидерите от всички страни. Важните икономически проблеми се решават от еврогрупата. Това са страните членки на еврозоната, където сега сме и ние“, коментира Милен Велчев. „Тоест ние участваме във вземането на най-важните решения, които после се свеждат до Румъния, Унгария и Полша, които не са членове на еврозоната“, отбеляза той.

Още: Теменужка Петкова: България влезе в еврозоната без счетоводни трикове

„Ако питате, разбира се, редовия човек на улицата, той ще ви каже, че цените са скочили. Но питате ли унгарците колко са скочили цените? Питате ли румънците колко са скочили цените? Или поляците, които не са в еврозоната? Вероятно там цените са скочили повече, отколкото в България. Това се дължи на енергийната криза и на други фактори, които не са свързани с влизането на България в еврозоната“, коментира бившият министър.

„Някои проявяват въздържаност и с времето те ще извлекат ползи от това, защото хората ще насочат своите разходи към търговците, които са по-въздържани в увеличението на цените. В крайна сметка има конкуренция. Когато някой се изхвърля с по-високи цени, и неговият бизнес няма да е толкова устойчив“, отбеляза Велчев.

Още: Милен Велчев: Имаме администрация, все едно интернет все още не е измислен