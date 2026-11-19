Ювентус се намира в непозната за клуба територия, особено с оглед деветте поредни титли, които "бианконерите" спечелиха в периода от сезон 2011/12 до сезон 2019/20. Началото на тази велика династия даде Антонио Конте, а след като спечели 3 поредни титли, специалистът напусна поради неразбирателство с ръководството относно входящи трансфери. След това Конте води Италия, Челси, Интер, Тотнъм и Наполи, а сега слуховете за завръщането му при "старата госпожа" са по-силни от всякога. Италианецът ги подкрепи с признание.

Антонио Конте: "Не знам дали ще е след една, десет или петнадесет години"

Антонио Конте гостува в подкаста "Cronache di Spogliatoio". В изявлението си там той намекна, че би искал да се завърне в Ювентус: "Рано или късно трябва да затворим този цикъл. Не знам дали ще е след една, десет или петнадесет години, но знам, че оставих нещо в Ювентус. Можех да поема поема Юве през 2009 г., но те доведоха Диего, въпреки че знаеха много добре, че ще играя в схема 4-2-4.

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"Тръгнах си от срещата, знаейки, че няма да бъда треньор на Ювентус"

Казаха ми, че Диего иска да играе в схема 4-3-1-2. Всеки друг би приел, но аз не правя компромиси. И така, казах на клуба: "Ако играч трябва да решава как ще играем, тогава аз не съм правилният треньор за вас". Тръгнах си от срещата, знаейки, че няма да бъда треньор на Ювентус". В момента треньор на Ювентус е Лучано Спалети, който има договор със "старата госпожа до" лятото на 2028 г.

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