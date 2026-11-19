Готов съм да се върна в британските въоръжени сили и да се бия срещу Русия, ако се наложи. Това е заявил британският принц Хари по време на скорошната си визита в Украйна, стана ясно от епизод на подкаст, който беше излъчен днес онлайн, предаде Франс прес.

Принц Хари е служил в британските сили в Афганистан. Миналия уикенд той бе в Лвов, в Западна Украйна, на изненадващо посещение, по време на което се е срещнал с ранени украински военни и с техните лекари.

Снимки: Getty Images

"Целият свят може много да научи от Украйна", е заявил Хари в епизод на подкаст на "Телеграф". "Ако ме попитат дали ще постъпя отново в армията, ако има такава нужда, аз несъмнено ще бъда готов да служа на моята страна редом до моите приятели ветерани и действащите военни", е казал принцът, който от лятото отново живее във Великобритания, след като пребивава шест години в САЩ.

Още: Вълнуваща среща: Принц Хари възхитен от украинския войник, евакуиран с дрон (ВИДЕО)

Това е четвъртата визита на принц Хари в Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. Последната му визита бе през април тази година.