Маурисио Почетино вече официално встъпи в длъжност като треньор на Манчестър Юнайтед, а информациите за желани от него играчи не закъсняха. Едно от най-споменаваните имена е това на Уестън МакКени. Той играеше под ръководството на Почетино в националния отбор на САЩ и беше една от основните фигури в състава. Но халфът, който е собственост на Ювентус, сподели, че няма планове да напуска гранда от Торино.

Уестън МакКени: "Нямам планове да напускам Ювентус"

Въпреки че през лятото Манчестър Юнайтед привлече трима полузащитници - Юри Тилеманс от Астън Вила, Андрей Сантош от Челси и Карлос Балеба от Брайтън, е напълно възможно Маурисио Почетино да иска да бъде привлечен още един халф на "Олд Трафорд", независимо дали през зимния или летния трансферен прозорец. На Острова спрягат Уестън МакКени за желан от Почетино, но американецът заяви, че не иска да напуска Ювентус: "Искам да бъда ясен. Нямам планове да напускам Ювентус. Щастлив съм там, където съм в момента. Ето защо удължих договора си с Ювентус и съм щастлив да продължа да играя за този отбор".

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МакКени играе в Европа от почти 10 години

Уестън МакКени вече има сериозен опит в Европа, като играе за първия отбор на Шалке 04 от 2017 г. През лятото на 2020 г. той премина в Ювентус, като изкара първата си година под наем, а след това беше закупен за постоянно от "бианконерите" за 21.9 милиона евро. МакКени игра и в Англия, като беше под наем в Лийдс Юнайтед за втората част на сезон 2022/23. За Ювентус халфът има 241 мача, в които е вкарал 28 гола и е дал 28 асистенции. Той спечели Копа Италия 2 пъти и веднъж Суперкупата на Италия.

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