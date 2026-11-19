"Ние не започнахме войната в Украйна. Ние не сме започвали никакви войни". С тези думи, изречени на пресконференция в китайския град Шънджън след тристранната среща с Доналд Тръмп и Си Дзинпин, диктаторът Владимир Путин демонстрира, че съзнанието му е затрило деня 24 февруари 2022 г., когато армията му нахлу в съседната страна. Тя е там вече почти пет години, а в продължение на още 8 г. преди инвазията режимът в Кремъл поддържаше военно и финансово т.нар. сепаратисти в Източна Украйна.

В пореден опит да се измъкне от отговорност за действията си, Владимир Путин заяви, че "Украйна вече водеше война, а ние се опитахме да сложим края ѝ", имайки предвид бойните действия в Донбас от 2014 г. насетне. Удобно обаче пропусна да спомене кой подпали сепаратизма в източната част на по-малката му съседка, след като украинският народ избра пътя към Европа и демокрацията с Мадайна от края на 2013 и началото на 2014 г. и с изгонването на проруския президент Виктор Янукович, отказал да подпише споразумението за асоцииране с ЕС.

Putin on Ukraine: We didn't start the Ukraine war. We didn't start any wars. Ukraine was already waging war, and we tried to put an end to it. https://t.co/gOBaamLAMv — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

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Путин нареди всички парчета от пропагандния си пъзел пред медиите и на 19 ноември - започвайки от това, че при срещата си с Тръмп в Аляска през август миналата година Русия и САЩ са се съгласили на "компромиси, а Украйна и европейците не се съгласиха с тях". Става дума за предполагаемите споразумения между Москва и Вашингтон за условията за край на войната, които обаче Щатите отричат да съществуват - те до момента живеят единствено в паралелния свят, построен от Кремъл.

Putin on Ukraine: We agreed to compromises in Anchorage. Ukraine and the Europeans didn't agree to them. https://t.co/E2Po4ZtnVH — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Путин: Киев не иска да спре боевете, защото ще трябва да прави избори и да изгуби финансирането си

Руският диктатор, който публично отказва да сложи край на войната си с компромис, а именно да спре дотам, докъдето е стигнал към момента, защото икономиката на страната му е изправена до стената, твърди, че "настоящите власти в Киев не искат да прекратят боевете, защото тогава ще трябва да проведат избори". Срещу това твърдение стоят думи на украинския президент Володимир Зеленски, че избори ще има при поне 60-дневно прекратяване на огъня - нещо, което Кремъл отказа да стори. По време на война Конституцията на Украйна забранява провеждане на какъвто и да е граждански вот.

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Putin on Ukraine: The current authorities in Kyiv do not want to end the fighting because they would have to hold elections. https://t.co/qqqEGCIYPu — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

"Киев няма стимул да прекрати боевете и да се съгласи на мир, защото тогава ще загуби финансирането си", избълва още една кремълска опорка Путин, който, ако спре войната, ще трябва да трансформира изцяло военна икономика към гражданска и да се изправи срещу стотици хиляди завърнали се въоръжени ветерани с боен опит. Войната на СССР в Афганистан е показвала, че това не води към спокойствие за режима.

Putin on Ukraine: Kyiv has no incentive to end the fighting and agree to peace because it would then lose its funding. https://t.co/2HACUpLAuv — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Путин каза още, че опитите да се окаже натиск върху Русия да направи териториални отстъпки, са "безсмислени". Така той отново подчерта, че разчита на изпълнение на максималистичните си цели в Украйна, включително превземането на целия регион Донбас. Част от него, и то най-важната, още се държи от Украйна - това е така нареченият "крепостен пояс" около Славянск и Краматорск, който Путин не може да превземе още от 2014 г. насам. Ако тези крепости паднат или бъдат връчени на Русия чрез мирно споразумение, вътрешността към Украйна става уязвима за нова агресия в бъдеще, защото теренът там не позволява изграждането на такива защитни съоръжения. Пътят към Киев, Днипро и други градове ще е по-свободен от всякога.

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Путин твърди, че бил обсъдил възможно примирие в няколко района със Съвета за сигурност на Русия, „но след ударите по Кримския мост няма да водим преговори“. Оказва се, че диктаторът, по думите му, бил много близо до компромис - нещо, което никога не е заявявал публично до този момент.

Putin says he discussed a possible ceasefire in several areas with Russia's Security Council, "but after the strikes on the Crimean Bridge, we will not negotiate." https://t.co/9X8ZrpH21p — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

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"Благодарен съм на Доналд за поканата за Г-20. Днес той я повтори отново. Но трябва да помисля за това, което се случва в страната. Не мога да пътувам в чужбина много често. Това не винаги ми е удобно и комфортно", каза Путин във връзка със срещата на Г-20 в Маями през декември, на която е поканен.

"Американците ни насърчават да нормализираме отношенията си с Европа, но не ние сме развалили тези отношения", твърди още Путин.

Putin: The Americans encourage us to normalize relations with Europe, but we did not ruin the relations. https://t.co/7GBTefCFVm — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

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"Признаваме, че Украйна има право да гарантира своята сигурност, точно както и Русия. Но никой не иска да обсъжда руската сигурност", добави диктаторът. "Русия има интерес от прекратяването на конфликта в Украйна, уверявам ви", каза той, без да дава допълнителни подробности. "Нямаме желание да продължаваме този конфликт, но въпросът не е в нас. Въпросът е в украинската страна", прехвърли той отново топката в полето на защитаващата се Украйна.

Putin on Ukraine: We recognize that Ukraine has the right to ensure its security, the same as Russia. But no one wants to discuss Russian security. I will have to go back to 1991... https://t.co/Kr9Z7MduF5 — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

"Ние се съгласихме на компромиси. Сега всичко зависи от Украйна", заяви Путин, който до момента на практика не се е съгласил на никакви компромиси във войната.

Putin on Ukraine: Russia is interested in ending the conflict in Ukraine, I can assure you. We have no desire to go on with this conflict, but the question is not about us. It's about the Ukrainian side. We agreed to the compromises. Now it's up to Ukraine. https://t.co/moV8QSbe2A — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

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И отново говори по въпроса за Донецка и Луганска област: "Украйна казва: „Ще задържим тези 10% от територията на Донбас за известно време". Но ако дойде моментът, в който вече не са в състояние да задържат тази територия, тогава какъв смисъл има да я задържат?".

Putin on Ukraine: Ukraine says, "We will keep this 10% of the Donbas territory for some time." But if the time comes when they're not able to keep that territory anymore, then how does it make any sense to hold on to that territory? https://t.co/3RsjZFrkDo — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

"Всеки ден европейските лидери повтарят: „Война, война, трябва да се подготвим за 2030 г.". Няма нужда да се подготвяме за 2030 г. Ние няма да нападнем. По някаква причина те продължават да повтарят това. Нормално ли е това? Мисля, че не", смята Путин, чиито сигнали преди да нападне в Украйна бяха пренебрегвани от европейските лидери и Европа се оказа неподготвена за най-голямата война на континента от Втората световна война насам.

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Putin on Europe: Every day, European leaders say, "War, war, we need to get ready for 2030." There is no need to prepare for 2030. We're not going to attack. Somehow, they keep saying that. Is this normal? I think not. https://t.co/xOtnnrELpq — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

"Понякога си мисля, че без промяна в политическите елити на някои европейски държави нищо не може да се направи за нормализиране на отношенията", добави още Путин, пожелавайки други лидери на власт, които да са по-склонни да се влияят от Кремъл.

"Виждаме, че хората в европейските държави не искат милитаризация. Те не искат война с Русия. Европейците на практика казват: „Няма да допуснем мир в Украйна". Ето какво казват", смята той.

Putin on Europe: We see that people in European countries don't want militarization. They don't want war with Russia. https://t.co/Zj2zVjapqD — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

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Диктаторът също така коментира общото си изявление със Си и Тръмп, в което се подчертава имунитетът на държавни служители и лидери и се критикуват правомощията на Международния наказателен съд. Той издирва Путин за военни престъпления в Украйна - незаконно отвличане на украински деца. "Международният наказателен съд не взема правни решения. Той взема политически решения. Тръмп и Си се съгласиха с това", каза Путин и добави, че той и Тръмп споделят общи подходи към „цивилизационните ценности“, макар да водят войни точно в момента, единият от тях - вече почти 5 години.

Путин твърди, че Русия разполага със собствена комисия, която присъжда награди за мир безпристрастно. Той предполага, че това би могло да бъде алтернатива за Тръмп, който иска да спечели Нобеловата награда за мир. "Не знам дали Нобеловата награда за мир е толкова ценна днес", каза диктаторът. "Знаем някои примери, при които решенията са били взети на базата на политически съображения".

Putin: I don't know whether the Nobel Peace Prize is that valuable today. We know some examples when some decisions were made with political considerations. https://t.co/SOn5PMFecr — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Putin says Russia has its own committee that awards peace prizes impartially. He suggests this could be an alternative for Trump, who wants to win the Nobel Peace Prize. https://t.co/I47ErMnfTL — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

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