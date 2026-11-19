През тази седмица излезе нова биографична книга, посветена на френския президент Еманюел Макрон, озаглавена "Тази страна, чийто президент е дете". Тя е на журналистката Катрин Не, която е и автор на биографии на Никола Саркози и на Франсоа Митеран, съобщиха редица френски и британски издания.

Книгата на Катрин Не е базирана на разговори с Еманюел и Брижит Макрон, както и със семейството и приятелите на президента. Биографията разглежда близките му отношения с покойната му баба и любовната му история със съпругата му, която е била негова учителка в гимназията. Както е известно, тази любовна история е започнала, когато Брижит е била на 39 години, а Еманюел - на 15.

В книгата се разкрива едно голямо страдание в живота на Макрон. Той все още не е преодолял смъртта на баба си. Според журналистката самата Брижит Макрон е заявила пред нея: "Еманюел все още не е погребал баба си. Дори не я е заместил. Той трябва да бъде подложен на психоанализа", пише "Индипендънт", цитиран от БТА.

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